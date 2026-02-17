Sigue contingencia: Además del rosa y placas 7 y 8, ¿a quién más le toca parar?

GENERANDO AUDIO...

Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). La medida aplicará también este martes 17 de febrero de 2026, con el objetivo de reducir la exposición al aire contaminado y disminuir emisiones.

En su boletín de las 20:00 horas del 16 de febrero, la autoridad explicó que continuarán las condiciones meteorológicas adversas. Se prevé cielo despejado, alta radiación solar, temperatura máxima entre 25 y 27 grados Celsius y viento débil, lo que favorecerá concentraciones de ozono en rango de Muy Mala calidad del aire, según el Índice AIRE y SALUD.

Fase I de contingencia por ozono en la ZMVM

La CAMe detalló que este martes 17 de febrero deberán suspender circulación, de 5:00 a 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0 Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX. Los taxis con holograma de verificación “00, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Están exentos vehículos eléctricos e híbridos, motocicletas, transporte escolar autorizado, servicios de emergencia, personas con discapacidad con permiso vigente y transporte de productos perecederos, entre otros.

Recomendaciones por mala calidad del aire

Las autoridades pidieron evitar actividades al aire libre entre 13:00 y 19:00 horas, especialmente en infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Entre las recomendaciones destacan:

No hacer ejercicio al aire libre en ese horario.

Suspender eventos deportivos o masivos.

No fumar en espacios cerrados.

Recargar gasolina después de las 18:00 o antes de las 10:00 horas.

Facilitar el trabajo a distancia.

La CAMe y autoridades ambientales informarán la evolución de la contingencia en un nuevo boletín este martes 17 de febrero a las 10:00 horas.

