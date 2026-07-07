“Sentía que me iban a cortar el pie”: habla la motociclista rescatada de una inundación en CDMX

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Motociclista narra cómo terminó arrastrada por la corriente. Capturas de pantalla

El pasado sábado, en Cuautepec, alcaldía Gustavo A. Madero, una repartidora en moto se dirigía a entregar un pedido. Sin embargo, una intensa inundación provocada por las fuertes lluvias la arrastró junto con su motocicleta.

Araceli Corona, de 46 años, relató en diversas entrevistas cómo fue la situación y qué pasó por su mente, tras ser arrastrada por la corriente durante aproximadamente cuatro calles.

De acuerdo con la motociclista, transitando por la avenida Emiliano Zapata, notó la inundación. Sin embargo, de pronto el nivel del agua comenzó a subir, por lo que la corriente comenzó a arrastrarla. Además, aseguró que pocas personas intentaron ayudarla.

Mucha gente parada y tapándose de la lluvia. Pudieron haber ayudado, pero no lo hicieron

“¡Dame la mano, suelta la moto se va a quedar ahí, dame la mano!”



Biker es arrastrado por la corriente, tras la fuerte lluvia en #Cuautepec. @TuAlcaldiaGAM. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/HwnNVW8bou — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 7, 2026

Araceli agradeció al pasajero que la rescató de la inundación

Asimismo, agradeció a Luis, el pasajero de la ruta 18, quien la rescató de la inundación, mismo que repetía en constantes ocasiones que soltara la moto.

Veía que los carros se abrían para dejar pasar al camión. En eso, escucho una voz decirme “suelta la moto”. Entonces, me alzo la careta y le dijo “mi pie”; sentía que me iban a cortar el pie.

Motociclista resulta afectada

De acuerdo con Araceli, tras el suceso, fue sometida a dos lavados quirúrgicos para evitar infecciones debida a las aguas negras. Sin embargo, su pierna izquierda resultó afectada, por lo que fue sometida a una cirugía de reconstrucción.

Por el momento, la motociclista se encuentra en su hogar, donde se está recuperando de las lesiones y del momento traumático que vivió en las calles de la Ciudad de México.

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