Saldo de festejos mundialistas en CDMX: 5 muertos; domingo cierra con saldo blanco

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Celebraciones en el Ángel de la Independencia. Foto: Ricardo Rivera

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que el saldo acumulado por los festejos del Mundial es de cinco personas fallecidas, todas relacionadas con los hechos ocurridos la noche del pasado martes tras los partidos de la Selección Mexicana.

Durante el operativo de atención médica se brindaron:

3 mil 438 atenciones clasificadas como verdes

109 atenciones clasificadas como amarillas

11 atenciones clasificadas como rojas

5 defunciones

Confirman quinto fallecimiento en los festejos del Mundial

Además de las cuatro muertes que ya habían sido confirmadas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este domingo sobre un quinto fallecimiento. Se trata de un joven que fue trasladado desde la zona de festejos en Paseo de la Reforma al Hospital General Rubén Leñero tras el partido México-Ecuador.

La Fiscalía indicó que mantiene abierta la investigación y que analiza testimonios, videograbaciones, dictámenes periciales y estudios toxicológicos para esclarecer las circunstancias del caso.

Continuamos con la investigación por el fallecimiento de un joven que fue trasladado desde la zona de festejos en Paseo de la Reforma al Hospital General Dr. Rubén Leñero, tras el partido México-Ecuador.



Como parte de las diligencias, personal ministerial, pericial y de la… pic.twitter.com/XuQE0KPrXH — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 6, 2026

También señaló que no se descarta la posible comisión de otro delito relacionado con el fallecimiento.

Saldo blanco en la jornada del domingo en la CDMX

En contraste, la jornada de celebraciones de este domingo concluyó con saldo blanco, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien destacó que asistieron un millón 300 mil personas a los distintos puntos de reunión en la capital, sin incidentes graves.

“La jornada concluyó con saldo blanco, prácticamente sin incidentes. El balance de los operativos de seguridad, movilidad, salud, es en general positivo para la Ciudad de México”. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Brugada aseguró que el balance de los operativos de seguridad, movilidad y salud fue positivo, aunque advirtió que las autoridades mantendrán los dispositivos debido a que aún restan 14 días para que concluya el Mundial.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que durante el operativo fueron aseguradas 46 mil 300 latas de cerveza, 4 mil 672 envases de vidrio y 7 mil 725 latas de espuma, además de otros objetos considerados de riesgo.

“Hubo la remisión de 114 personas al juzgado cívico por diversas faltas y 6 fueron puestas a disposición del ministerio público, 2 por fraude, 3 por robo de celular y 1 por agresiones a la policía”. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana CDMX

Finalmente, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México reportó que las actividades relacionadas con el Mundial han generado hasta ahora una derrama económica de 45 mil millones de pesos, con una expectativa de superar los 50 mil millones. Además, la capital ha recibido 3.7 millones de visitantes y registra una ocupación hotelera superior al 80%.

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