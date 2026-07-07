Activan alerta amarilla por fuertes lluvias y granizo en 8 alcaldías de CDMX

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Activan alerta amarilla en CDMX por lluvias. Foto: Cuartoscuro

Por pronóstico de fuertes lluvias y posible caída de granizo se activó alerta amarilla en ocho de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

A través de su cuenta oficial de X, la dependencia capitalina destacó que la alerta amarilla es para la tarde y noche del lunes 6 de julio.

Alcaldías en las que hay alerta amarilla por lluvias en CDMX

De acuerdo con las autoridades, la alerta amarilla se activó en:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Llueve ya en la Ciudad de México

Además de confirmar a la alerta amarilla, la secretaría capitalina informó sobre fuertes lluvias con caída de granizo en zonas de la alcaldía Iztapalapa.

De igual manera, autoridades destacaron la presencia de lluvias moderadas en Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Tlalpan.

Se observan #lluvias de intensidad fuerte con caída de #granizo en @Alc_Iztapalapa.



Lluvias de intensidad moderada se presentan en @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob y @TlalpanAl.



Se prevé que las lluvias persistan esta tarde y noche.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/3SLWOVBvN2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 6, 2026

¿Qué riesgos existen por alerta amarilla?

La dependencia capitalina explicó los peligros asociados a la alerta amarilla por las lluvias en la capital del país. Entre ellos destacan:

Encharcamientos

Corrientes de agua sobre calles y avenidas

Caída de ramas, árboles y lonas

Autoridades emiten recomendaciones

Ante el pronóstico y la activación de la alerta amarilla, autoridades de la capital emitieron las siguientes recomendaciones a la población:

Cerrar puertas y ventanas

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Usar impermeable o paraguas en caso de salir a la calle

Ante el pronóstico de #lluvias en la Ciudad de México, atiende las siguientes medidas preventivas:



➡️ No arrojes desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje

➡️ Mantén limpias las coladera y banquetas

➡️ Evita calles inundadas y maneja con intermitentes encendidas… pic.twitter.com/C4dVh5IrWc — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 6, 2026

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