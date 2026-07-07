Activan alerta amarilla por fuertes lluvias y granizo en 8 alcaldías de CDMX
Por pronóstico de fuertes lluvias y posible caída de granizo se activó alerta amarilla en ocho de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
A través de su cuenta oficial de X, la dependencia capitalina destacó que la alerta amarilla es para la tarde y noche del lunes 6 de julio.
Alcaldías en las que hay alerta amarilla por lluvias en CDMX
De acuerdo con las autoridades, la alerta amarilla se activó en:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
Llueve ya en la Ciudad de México
Además de confirmar a la alerta amarilla, la secretaría capitalina informó sobre fuertes lluvias con caída de granizo en zonas de la alcaldía Iztapalapa.
De igual manera, autoridades destacaron la presencia de lluvias moderadas en Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Tlalpan.
¿Qué riesgos existen por alerta amarilla?
La dependencia capitalina explicó los peligros asociados a la alerta amarilla por las lluvias en la capital del país. Entre ellos destacan:
- Encharcamientos
- Corrientes de agua sobre calles y avenidas
- Caída de ramas, árboles y lonas
Autoridades emiten recomendaciones
Ante el pronóstico y la activación de la alerta amarilla, autoridades de la capital emitieron las siguientes recomendaciones a la población:
- Cerrar puertas y ventanas
- Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
- Usar impermeable o paraguas en caso de salir a la calle
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.