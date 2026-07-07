Más de mil servidores públicos apoyaron en CDMX durante el México vs Inglaterra

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México vs Inglaterra: 1,033 servidores públicos en CDMX apoyaron. Foto: Cuartoscuro

Este lunes, durante la conferencia de prensa ofrecida por el Gobierno de la Ciudad de México, se informó que, durante el partido México vs Inglaterra, participaron mil 033 servidores públicos como parte del operativo implementado por la Secretaría de Gobierno.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, @craviotocesar, informó que 1,033 servidoras y servidores públicos de la #SECGOB participaron en el operativo implementado durante el partido #MéxicovsInglaterra, realizando labores de concertación, atención a manifestaciones,… pic.twitter.com/tOJ5O3L9o8 — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) July 7, 2026

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, los funcionarios apoyaron de distintas maneras durante el compromiso de octavos de final del Mundial 2026, entre ellas:

Labores de concertación

Atención a manifestaciones

Ordenamiento del comercio en vía pública

Inhibición de la venta y consumo de bebidas alcóholicas

Tras ello, como informó la dependencia, pudo cumplirse con la Ley Seca, mientras se aseguró la preservación del orden y la libre manifestación.

César Cravioto agradece por el trabajo hecho en el México vs Inglaterra

A su vez, en la conferencia de prensa, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, agradeció la labor y el compromiso de los servidores públicos durante el operativo realizado por el partido entre la Selección de México e Inglaterra.

¡A todo el equipo de la @SeGobCDMX le agradezco su gran desempeño y compromiso! Hicieron un gran trabajo. 🦺🙌🏽



¡Muchas gracias! 🫡🇲🇽 pic.twitter.com/39UhfHkbWW — César Cravioto (@craviotocesar) July 7, 2026

Quiero agradecer a todo el equipo de la Secretaría de Gobierno, en todas las áreas, direcciones generales y subsecretarías… que dijeron “apoyamos”. Agradezco por todo el esfuerzo que se hizo en estos días.

Asimismo, César Cravioto aseguró que el trabajo realizado a lo largo de estos días lo deja satisfecho, destacando que los servidores públicos hicieron un gran trabajo.

De este modo, tras el encuentro entre México e Inglaterra, los partidos del Mundial 2026 terminaron en la Ciudad de México y en el país. No obstante, las actividades mundialistas continúan tras el funcionamiento de los FIFA Fan Festival hasta el final del torneo.

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