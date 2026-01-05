GENERANDO AUDIO...

Capulina, cuyo nombre real era Gaspar Henaine Pérez, es una de las figuras más icónicas del cine mexicano de comedia.

Su trayectoria, marcada por el humor blanco, dejó un legado de más de 80 películas que deleitaron a generaciones. En Uno TV te contamos sobre tres de los muchos logros que marcaron su paso por el cine mexicano.

Películas que marcaron la trayectoria de Capulina en el cine mexicano

Gaspar Henaine, ícono del cine mexicano, habría cumplido 99 años este 6 de enero. Por ello, recordamos cuatro de los éxitos cinematográficos que dejó como legado.

“El mundo de los aviones”

Uno de ellos fue “El mundo de los aviones”, dirigida por René Cardona Jr, muestra a Gaspar como un mecánico torpe que termina involucrado en aventuras aéreas junto a Enrique Rambal y Lucy Gallardo.

Su disponibilidad en Claro video permite revivir esta joya donde Capulina dejó un legado dentro del cine mexicano.

“El zángano”

Por otra parte, “El zángano” es una comedia clásica del cine mexicano protagonizada por Gaspar Henaine. El actor interpreta a un hombre noble y de buen corazón.

Pese a ser tachado de flojo por su comunidad, se ve envuelto en una serie de enredos que pondrán a prueba su ingenio y su carácter, dando lugar a situaciones llenas de humor blanco y familiar.

La película también la puedes ver en Claro video.

“Capulina contra los monstruos”

En esta película, Capulina lee historias acerca de los monstrous y cree que existen en la realidad. Está muerto de miedo hasta que descubre que no son reales.

La cinta está disponible por Prime Video.

¿Quién fue “Capulina”?

Capulina, cuyo nombre real era Gaspar Henaine Pérez, fue un icónico comediante mexicano conocido como el “Rey del humorismo blanco”.

Nació el 6 de enero de 1927 en Chignahuapan, Puebla, y destacó por su comedia limpia, sin groserías ni doble sentido. Conquistó a familias enteras en México y Latinoamérica.

Capulina inició su carrera artística en la radio, pero alcanzó la fama en los años 50 al formar el famoso dúo cómico Viruta y Capulina, junto a Marco Antonio Campos “Viruta”.

Juntos protagonizaron programas de televisión y películas que tuvieron gran éxito entre el público. Tras la separación del dúo, Capulina continuó como solista y consolidó su carrera en el cine. “Capulina” falleció el 30 de septiembre del 2011, dejando un legado dentro del cine mexicano.

