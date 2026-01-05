U de G lamenta el fallecimiento del hermano de Guillermo del Toro

GENERANDO AUDIO...

El cineasta también lamentó su muerte. Foto: AFP

La Universidad de Guadalajara (UdeG) lamentó el fallecimiento de Federico del Toro Gómez, hermano mayor del cineasta mexicano Guillermo del Toro, luego de que el director hiciera pública la noticia durante la premiación de los Palm Springs Film Awards.

A través de redes sociales, la UdeG difundió un mensaje de condolencias donde lamentó el fallecimiento de Federico del Toro Gómez y expresó su solidaridad con el cineasta, quien es egresado y colaborador de dicha casa de estudios.

La institución destacó el legado humano y cultural que rodea a la familia Del Toro.

Guillermo del Toro lamenta muerte de su hermano en premiación

Durante los Palm Springs Film Awards, Guillermo del Toro compartió la noticia de la muerte de su hermano. Dentro de dicha premiación, fue homenajeado con el Visionary Award por su más reciente trabajo cinematográfico,”Frankenstein”.

Frente al público, Guillermo del Toro reveló que: “Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí”. La declaración conmovió a los asistentes y marcó uno de los momentos más sensibles de la noche, según usuarios.

El cineasta explicó que su presencia estaba profundamente ligada al mensaje de su película, al reflexionar sobre la fragilidad humana y la capacidad de seguir adelante incluso con el corazón roto.

Durante su discurso, Del Toro citó una de las frases centrales de “Frankenstein”: “El corazón puede romperse y los rotos siguen viviendo. Incluso un corazón roto bombea sangre y te mantiene en marcha”.

El director mexicano también estableció un paralelismo entre su vida y la historia que narra en la película. Compartió que Federico del Toro fue una figura clave en su juventud, y que ambos se identificaron durante años con los personajes de Víctor Frankenstein y la criatura.

Por respeto al momento que atravesaba, Guillermo del Toro decidió no desfilar por la alfombra roja, aunque sí participó en el acto central del evento.

¿Quién era Federico del Toro Gómez, hermano de Guillermo del Toro?

Federico del Toro Gómez, fue un cineasta mexicano y el mayor de los hermanos del cineasta mexicano, creció dentro de una familia que Guillermo del Toro ha reconocido en distintas ocasiones como un pilar fundamental de su vida y de su vocación artística. Junto a sus hermanos Alejandro y Susana, compartió una infancia en Guadalajara.

Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre las circunstancias del fallecimiento. Diversas voces del ámbito cultural y académico han expresado mensajes de solidaridad hacia Guillermo del Toro.

