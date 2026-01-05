Pilar Montenegro rompe el silencio sobre su salud y aclara por qué siempre usa gorra: “Aquí seguimos firmes”

GENERANDO AUDIO...

Aclaración del estado de salud de Pilar Montenegro. Foto: Getty

Pilar Montenegro rompió el silencio este domingo para desmentir los rumores sobre un supuesto padecimiento neurológico que, de acuerdo con versiones difundidas en algunos medios de comunicación, le habría sido diagnosticado hace más de una década.

“Gracias por acompañarme un año más, mis adorados. Aquí seguimos firmes y bendecidos por Dios”, escribió la cantante en su cuenta oficial de Instagram, mensaje que acompañó con una serie de fotografías recientes.

En dichas imágenes, la también actriz aparece usando gorra, un accesorio que, aclaró, no está relacionado con su estado de salud, sino que forma parte de su estilo personal, con lo que desmintió las especulaciones surgidas en torno a su apariencia.

“Y para quien me escribe que si no me quito las gorras, la verdad es que no, desde años inmemorables soy amante de las gorras, boinas, sombreros, etc.” Pilar Montenegro

La famosa también compartió una Historia donde agradeció llegar a los 100 mil seguidores.

Las recientes apariciones de Pilar Montenegro tras años de ausencia

Pilar Montenegro reapareció a finales de este 2025, luego de permanecer más de un año alejada de las redes sociales. Y es que la actriz sorprendió con una imagen en su cuenta de Instagram, donde no había subido nada desde octubre del 2024.

La fotografía viene acompañada de un breve mensaje dedicado a sus seres queridos:

“Disfrutando de los últimos días del año en familia, las adoro, mi tía bella, mi mamita querida y mi primita adorada”, dice el texto escrito por Pilar Montenegro.

Los rumores sobre su estado de salud

En junio de 2025, se difundió el rumor sobre el delicado estado de salud de Pilar Montenegro, exintegrante de Garibaldi. El periodista Javier Ceriani, conductor del programa “Chisme No Like”, fue quien afirmó que la cantante estaba atravesando una situación crítica.

No obstante, familiares de Pilar Montenegro desmintieron al comunicador y aseguraron que la cantante se encuentra en buen estado de salud.

Pilar Montenegro en enero de 2006.

Se presume que Montenegro, quien se retiró de los escenarios hace más de una década, fue diagnosticada con ataxia, un trastorno neurológico que causa falta de coordinación y equilibrio.

Aunque ni la actriz ni su familia han confirmado este diagnóstico, medios del espectáculo aseguran que la actriz padece dicha enfermedad.

“Su problema es parecido a la esclerosis múltiple, pero en realidad lo que le diagnosticaron es ataxia, una enfermedad neurológica que ataca al tejido nervioso del cerebro y provoca la descoordinación del movimiento. Por desgracia, este mal está muy presente en la familia del papá de Pilar, don Miguel, quien murió por esta causa”, dijo supuestamente una persona cercana a Pilar Montenegro y citada por TV Notas.

Según Mayo Clinic, la ataxia afecta funciones como caminar, hablar, comer, usar las manos y controlar los movimientos oculares.

La única declaración sobre su estado de salud que ha dado Montenegro fue en 2015, cuando afirmó, en entrevista para TV Notas, sufrir “estrés severo causado por un problema de neurología” que le provocaba vértigo, mareo, cansancio, y dolor muscular.

En esa misma entrevista, Pilar Montenegro compartió que ante este problema de salud decidió hacer una pausa en su carrera.

“Me recomendaron mucho no tener situaciones de estrés, y yo soy muy aprehensiva, a mí me afecta mucho lo que dicen los medios de mí. Me daré un ratito, voy a respirar, no sé qué me pase mañana, pero por el momento quiero estar tranquila”, dijo la cantante hace 10 años.

