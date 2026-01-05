Adal Ramones, Michelle Rodríguez y “El Capi” Pérez unen esfuerzos en “LOL: BUSCANDO TALENTO”

GENERANDO AUDIO...

Los actores disfrutaron siendo jueces. Foto: Prime Video

Adal Ramones, Michelle Rodríguez y “El Capi” Pérez son los encargados de buscar el “gen LOL” para la octava temporada del programa conducido por Eugenio Derbez.

El miedo, los nervios y la emoción por descubrir el enorme talento de comediantes que tiene México se hacen notar durante los episodios de “LOL: Buscando Talento”, que se estrena este 16 de enero.

Así fue la experiencia de los comediantes siendo cazatalentos en LOL

Tras su participación como jueza, Michelle Rodríguez dijo que se queda con un “sabor de boca espectacular” por el talento que presenció y aseguró que el público quedará satisfecho.

Rodríguez también mencionó que los nervios pueden traicionar incluso a los más experimentados y que hacer reír es una tarea complicada.

“Sí nos recuerda a nosotros, porque también en cada ciudad a la que llegábamos y con cada personaje que entraba nos dolía la panza; pero, por otro lado, también teníamos esas ganas de decir: ‘aquí estamos, tranqui, échale’. Y no toda la gente lo logró”, mencionó Rodríguez.

Foto: Prime Video

Para Adal Ramones, la experiencia como juez le recordó el “hambre” de querer salir adelante y aseguró sentirse reflejado en los concursantes. “Yo me veía en ellos y decía: ‘ese güey fui yo’”, recordó el conductor.

Por su parte, “El Capi” Pérez notó en los participantes actitudes similares a las que tuvo cuando comenzó su carrera y aseguró que, en la profesión de hacer reír, la vergüenza no tiene cabida y que lo “cringe”, lo extraño o incómodo, se ha convertido en sinónimo de éxito.

“La palabra ‘cringe’ estorba en nuestra profesión. Quizá no es mi mejor momento, quizá estoy incomodando, incluso yo me siento incómodo, pero esto tiene un propósito y así lo veía”, aseguró.

Los jueces coincidieron en que la tarea de encontrar el “gen LOL” fue complicada y que, aunque hubo sueños rotos, en muchos casos solo fue de manera momentánea.

Finalmente, aseguraron sentirse satisfechos con los ganadores del programa y señalaron que el siguiente reto será hacer reír a los integrantes de “LOL”, en su octava temporada.

