Gaspar Henaine Pérez, mejor conocido como Capulina, no solo conquistó al público con sus gestos exagerados y su estilo ingenuo, sino también con expresiones que se volvieron parte del lenguaje popular.

Entre todas, una destaca como emblema de su carrera: “Lo que diga mi dedito”, una frase que aún hoy provoca sonrisas y nostalgia entre sus fans.

Frases que mantienen vivo el legado de “Capulina

Entre todas las expresiones que inmortalizó Gaspar, “Lo que diga mi dedito” se convirtió en su sello personal. La frase, acompañada del gesto de levantar el dedo índice, fue una de las más resonantes, utilizada por miles de personas y que, incluso hoy, sigue vigente.

Sin embargo, no fue la única frase por la que es recordado; también se le reconocen otras formas de expresión, como:

“No lo sé, puede ser, a lo mejor, tal vez, quién sabe…”

“No guta”: Para expresar desagrado.

“Me hache achí”: Su forma de decir “tengo miedo”.

“¡Qué bochorno!”: Usado para sentir vergüenza

“Sipirilí”: Una manera alegre de decir “sí”.

“Oilo, oilo”: Para mofarse de algo que alguien más decía.

“Yo ero un héroe”: Un ejemplo de su pronunciación característica.

¿Quién fue “Capulina”?

Capulina nació el 6 de enero de 1927 en Chignahuapan, Puebla, y desde muy joven mostró interés por el espectáculo.

Su carrera despegó en la década de los cincuenta, cuando formó una exitosa mancuerna con Marco Antonio Campos, “Viruta”.

Juntos se convirtieron en uno de los dúos cómicos más populares de la radio, la televisión y el cine mexicano.

Tras la separación del dúo, Capulina continuó su carrera en solitario y alcanzó el título que lo acompañaría para siempre: “El Rey del Humor Blanco”.

El actor y comediante falleció en 2011, el 30 de septiembre debido a un paro cardiorespiratorio, pero sus frases continúan siendo utilizadas por miles de personas.

