6 películas para recordar al cineasta David Lynch

La muerte de David Lynch, director, guionista, actor y productor de música electrónica, a la edad de 78 años causó conmoción a nivel mundial.

El legado que el cineasta estadounidense dejó es imborrable, ya que no solo destacó en el séptimo arte, sino también en la televisión y en la música.

En este sentido, nuestro experto en cine José Antonio Valdés Peña seleccionó algunas de las obras más destacadas del multifacético artista que perdió la vida el pasado jueves 16 de enero.

Cabeza borradora o Eraserhead

Hablar de esta cinta es hablar de los orígenes del “body horror“, un subgénero del terror que alcanzó un nuevo nivel en “The Substance“. En 1977, David Lynch irrumpió en la escena del cine independiente estadounidense con una de sus películas más surrealistas y horrorosas.

¿De qué trata? Un joven depresivo y asustadizo, sufre desde pequeño unas extrañas pesadillas de las que intenta liberarse a través de su imaginación. Un día, una amiga lo invita a cenar a casa; se entera entonces de que ha sido padre de un bebé prematuro y no humano.

El hombre elefante

Podría considerarse la película más “convencional” de la filmografía de David Lynch, considerando que es una narrativa lineal sin mayores experimentos; sin embargo, reafirmó que puede sacar provecho de su habilidad para hacer criaturas (casi) inhumanas.

¿De qué trata? A finales del siglo XIX, un doctor descubre en un circo a un hombre llamado John Merrick. Se trata de un ciudadano británico con la cabeza monstruosamente deformada, que vive en una situación de constante humillación y sufrimiento al ser exhibido diariamente como una atracción de feria.

Terciopelo azul

Una de las pocas nominaciones al Oscar a Mejor Director para David Lynch llegó gracias a “Terciopelo Azul“, una película de “cine noir” que se convirtió en un clásico de culto debido a su naturaleza perversa, sensual, divertida y extraña.

¿De qué trata? Una mañana, Jeffrey Beaumont, después de visitar a su padre en el hospital, encuentra entre unos arbustos una oreja humana. La guarda en una bolsa de papel y la lleva a la comisaría de policía, donde le atiende el detective Williams, que es vecino suyo. Comienza así una misteriosa intriga que desvelará extraños sucesos acontecidos en una pequeña localidad de Carolina del Norte.

Salvaje de corazón

David Lynch nos descubrió su faceta más romántica y salvaje en esta road movie criminal de alta carga sexual que selló con fuego los nombres de Nicolas Cage y Laura Dern como dos iconos de culto de nuestro tiempo.

Durante un permiso carcelario, Sailor va a ver a su novia Lula y ambos deciden huir a California. La madre de la chica, que se opone a esta relación, se pone en contacto con un mafioso para que elimine a Sailor. En realidad, quiere deshacerse de él porque el joven presenció cómo ella y su amante asesinaban a su marido. La huida de Sailor y Lula va acompañada de turbios acontecimientos y sórdidos recuerdos.

Por el lado oscuro del camino o Lost Highway

Una de las películas que explican el surrealismo de David Lynch, así como las narrativas no convencionales del cineasta, es “Lost Highway“. En este tipo de cintas, el espectador debe hacer un esfuerzo para entender qué está pasando en pantalla.

¿De qué trata? Un músico que vive con su esposa recibe unas misteriosas cintas de video en las que aparece él junto a su esposa en su propia casa. Después, en una fiesta, un hombre aterrador le dice que está en su casa en ese mismo instante.

Mulholland drive

En 2016, la BBC publicó su lista de las 100 mejores películas del Siglo XXI y “Mulholland Drive” fue elegida en la cima, por delante de “In the mood for love” de Wong Kar Wai y “There will be blood” de Paul Thomas Anderson.

Múltiples interpretaciones existen alrededor de esta película protagonizada por Naomi Watts y Laura Harring; sin embargo, en este caso, conviene no saber nada de la premisa antes de ver este experimento con toques de drama, comedia y hasta terror.