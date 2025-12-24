A 25 años de “El Grinch”, Taylor Momsen vuelve a vestir como Cindy Lou Quién

GENERANDO AUDIO...

Volvió a vestir como su personaje para una sesión de fotos. Foto: Getty Images

Taylor Momsen está dando de qué hablar esta Nochebuena luego de que volviera a vestirse como Cindy Lou Quién, la tierna niña que interpretó en la película de “El Grinch”, 25 años después de su lanzamiento.

A través de sus cuentas de Instagram y de TikTok, la vocalista de la banda de rock, The Pretty Reckless, compartió un video que muestra cómo se volvió a caracterizar como su personaje del filme navideño protagonizado por Jim Carrey.

Taylor Momsen vuelve a convertirse en Cindy Lou Quién

@taylormomsen Yes…that is the actual Cindy costume from the Grinch movie 🥰 25 years later…still (kind of) fits 🤣 what a surreal holiday season #whereareyouchristmas ♬ original sound – Taylor Momsen

El clip, compartido el martes 23 de diciembre, muestra a la artista al momento en el que se vuelve a probar el mismo vestido que utilizó en la película, dirigida por Ron Howard, que consta de una falda de cuadros rojos y verdes con platos de galletas navideñas.

Cabe mencionar que volvió a caracterizarse como Cindy Lou Quién para una sesión fotográfica para promocionar su nueva versión de la canción “Where Are You Christmas?”

En las imágenes, se ve a la cantante al momento de probarse el vestido, mientras su estilista, Lindsey Hartman, la ayuda a ponérselo.

De hecho, se ríe y señala que sus bíceps dificultan que el traje se pueda ajustar adecuadamente. “Estás demasiado musculosa”, se escucha a alguien decir en la grabación. Cabe mencionar que suele entrenar boxeo, entrenamiento al que le debe su complexión.

“Sí… ese es mi verdadero disfraz de Cindy de la película ‘El Grinch’ 25 años después… todavía me queda (más o menos) ¡Qué fiestas tan surrealistas!”, escribió Momsen en sus redes sociales.

Del bullying al reencuentro con Jim Carrey

Aunque su papel en “El Grinch” la convirtió en un rostro mundialmente reconocido, la relación de Taylor Momsen con la película no siempre fue positiva.

En una entrevista para el podcast Podcrushed, conducido por Penn Badgley, la cantante confesó que tras el estreno fue blanco de burlas durante su infancia.

Con el paso de los años, la artista logró resignificar esa experiencia y hoy reivindica esa etapa con mayor claridad y aceptación.

Prueba de ello fue el reciente reencuentro que tuvo en noviembre con Jim Carrey, quien interpretó al Grinch, luego de 25 años sin verse.

El encuentro ocurrió durante la ceremonia de inducción al Rock & Roll Hall of Fame, donde Taylor Momsen se presentó junto a Soundgarden, mientras Carrey participó como presentador del evento.

El video de Taylor Momsen volviendo a vestirse como Cindy Lou Quién se ha viralizado durante estos días de fiesta. Si bien, tiene tiempo que se alejó de la actuación, su personaje en “El Grinch” se ha vuelto uno de culto de las fiestas decembrinas.

¿Quién es Taylor Momsen?

Taylor Michel Momsen nació en San Louis, Misuri, el 26 de julio de 1993 y tras dar vida a Cindy Lou, Taylor Momsen estuvo en varias producciones como:

”We Were Soldiers”

“Hansel y Gretel”

“Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams”

“Saving Shiloh”

“Misconceptions”

“Paranoid Park”

“Underdog”

“Gossip Girl”

“Spy School”

A los 14 años incursionó en el mundo de la moda como modelo de la agencia IMG, para después probar en la música.

En agosto de 2011, Momsen dio a conocer a la revista Elle que abandonaba la actuación para enfocarse en su carrera musical, faceta que inició a los 5 años cuando grabó la canción “Christmas, Why Can’t I Find You?” para la banda sonora de “El Grinch”.

Actualmente, es conocida por ser la vocalista de una banda de hard rock llamada The Pretty Reckless, con la que grabó su primer álbum “Light Me Up” y primer EP “The Pretty Reckless” en 2010. Teniendo gran éxito en Reino Unido e Irlanda.

En 2024, Taylor Momsen se hizo viral por una serie de fotos en donde lucía atrevidos atuendos que mostrtaba su radical cambio, alejada de la imagen que dio de niña como Cindy Lou Quién.

Cabe destacar que “The Pretty Reckless” cuenta con más de 8 millones de oyentes mensuales en Spotify y ha logrado abrir shows de Evanscence y AC/DC.

