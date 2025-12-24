GENERANDO AUDIO...

Tylor Momsen recibe ayuda de Daniel Curtis Lee | Foto: Getty Images

Daniel Curtis Lee, actor que dio vida a Cookie en “El Manual de Ned“, compartió este miércoles el reencuentro que organizó para apoyar a Tylor Chase, con quien coincidió en la serie de Nickelodeon y actualmente vive en situación de calle en California, Estados Unidos (EE.UU.).

A través de sus redes sociales, el también rapero estadounidense aseguró que está apoyando a su excompañero de grabaciones para que pueda acudir a rehabilitación; por el momento, lo invitó a comer y le ofreció asilo temporal en un hotel.

Así ayudó Daniel Curtis Lee a Tylor Chase

El actor que interpretó a Simon Nelson Cook en “Manual de Supervivencia Escolar de Ned” acudió al auxilio de Tylor Chase, quien interpretó a Martin Querly en la serie y había sido visto recientemente alrededor de las vialidades de California.

“Bien alimentado y a salvo de la lluvia. ¡Hotel asegurado! Un paso más cerca del tratamiento a largo plazo”. Daniel Curtis Lee

Daniel Curtis Lee publicó un video en Instagram, en el que se le puede ver acercándose a su excompañero de Nickelodeon, quien se encontraba sentado en la acera; incluso, se le puede ver conversando con un oficial de policía.

Posteriormente, llevó a Tylor a comer pizza en un establecimiento cuyo nombre no se mencionó. Ahí, Chase se reencontró con Devon Werkheiser, quien dio vida a Ned Bigby en el show de Nick, a través de una videollamada.

En el video se puede apreciar a Curtis Lee llevando a su amigo a una habitación de hotel, en donde habría pasado la noche para resguardarse del frío y la lluvia.

Cabe señalar que, unos días antes de la visita de Daniel, medios internacionales reportaron que Tylor se había negado rotundamente a recibir ayuda. Ante la respuesta positiva a Curtis Lee, él mismo reconoció: “Confió en un viejo amigo“.

Piden ayuda para el exactor de “Manual de supervivencia escolar de Ned”

El objetivo del reencuentro con Daniel Curtis Lee es tratar de ayudar a Tylor Chase, pues su madre ha señalado que no es capaz de administrar dinero ni medicamentos por cuenta propia.

En septiembre de este año, se dio a conocer por primera vez la situación del actor, por lo que se creó una recolección de fondos en su honor; sin embargo, su mamá señaló abiertamente que darle dinero podría ser perjudicial para él.

Por esta razón, el actor que dio vida a Cookie reconoció que el día que pasaron juntos en California es el primer paso para un tratamiento a largo plazo.

Además, en su publicación de Instagram, compartió el siguiente mensaje: “Tylor quiere transmitir videojuegos en vivo. ¿Quién puede ayudar?”.

Usuarios reconocen labor del actor de “Cookie”

La publicación de Daniel Curtis Lee en la que aparece brindándole apoyo a Tylor Chase se llenó de comentarios positivos por parte de los usuarios, quienes reconocieron la labor del también cantante.

“El Señor Galleta tiene un gran corazón”, escribió el usuario @elavataryohan

“Te felicito por bendecirlo en esta temporada navideña”, compartió @tafaritv

“¡Eres grande! Mucho éxito con tu amigo que bueno que lo estás ayudando”, expresó @bryan_hdez8

“Necesitamos más gente como tú en el mundo. Dios te seguirá bendiciendo, hermano”, reconoció @atoworldwide

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles de lo que ha sucedido tras el reencuentro de los integrantes de “Manual de Supervivencia Escolar de Ned“.

¿Qué personaje interpretaba Tylor Chase en el show de Nick?

Tylor Chase interpretó a Martin Qwerly en “Manual de Supervivencia Escolar de Ned”, uno de los amigos de Ned Bigby que se caracterizaba porque nunca paraba de hablar.

Martin tenía un papel secundario en la trama junto a otros personajes como Lisa Zeemo, “Cabeza de Coco“, Missy, Gordy y el subdirector Crubbs.

Cabe destacar que la serie creada y dirigida por Scott Fellows (“Big Time Rush”) fue el proyecto más destacado en la breve carrera actoral de Tylor Chase.

Actualmente, Devor Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw, protagonistas de la serie, conducen un podcast en el que hacen una guía de supervivencia para la vida adulta.

