Hospitalizan a Sofía Niño de Rivera: ve estado de salud

Sofía Niño de Rivera tuvo cirugía. Foto: Cuartoscuro

Sofía Niño de Rivera fue hospitalizada pues le diagnosticaron “Pinzamiento femoroacetabular” con lesión labral de cadera izquierda, lo que requería una cirugía. El procedimiento ya se realizó y la actriz mexicana volvió a casa para seguir su recuperación.

La comediante de stand up dio a conocer, este martes 23 de diciembre, en su cuenta de Instagram el proceso que pasó, en gran medida por las personas que han preguntado por ella:

“Varios me han preguntado, porque todos ustedes son superbuena onda y aman el chisme como yo, entonces mejor subo esto explicando”. Sofía Niño de Rivera

Diagnóstico de Sofía Niño de Rivera

Sofía Niño de Rivera comentó que meses atrás comenzó a sentir dolor en la ingle, principalmente al hacer ciertos movimientos:

“Pregunté y después de estudios me diagnosticaron con Pinzamiento femoroacetabular con lesión labral de cadera izquierda. (No empiecen a googlear los síntomas para ver si lo tienen, bola de hipocondríacos)”. Sofía Niño de Rivera

Cirugía programada para Sofía Niño de Rivera

La comediante señaló que luego de recibir el diagnóstico, el siguiente paso de los médicos fue recomendarle una cirugía:

“Entonces, pues era cirugía a fuerza, pero programada porque no es algo de urgencia. Decidí hacerla ahorita” Sofía Niño de Rivera

En las imágenes que compartió Sofía se le ve en su cama del hospital, previo a la cirugía. En la siguiente ya sale en un elevador y con un aparato en su cadera, como parte del protocolo después del procedimiento al que fue sometida.

¿Qué es el “pinzamiento femoroacetabular”?

El pinzamiento femoroacetabular es una causa frecuente de dolor de cadera que se diagnóstica más comúnmente en pacientes jóvenes y que realizan actividades deportivas de alto rendimiento, así lo menciona un documento de la UNAM.

Un gran porcentaje de los pacientes que no se tratan a tiempo tienden a desarrollar osteoartrosis de cadera con un tiempo promedio de cinco años posterior al inicio de los síntomas.

Síntomas del pinzamiento femoroacetabular

Los síntomas más comunes del pinzamiento femoroacetabular incluyen dolor de cadera, rigidez, cojear o tener dificultad para moverse, así lo resalta el sitio web de Cleveland Clinic.

Es posible que se note un empeoramiento de los síntomas con el tiempo. Esto es debido a que el pinzamiento puede dañar el cartílago de la articulación de la cadera.

Tratamiento para el pinzamiento femoroacetabular

El tratamiento más avanzado para corregir este problema con la recuperación más rápida, mejores resultados y menores complicaciones es la artroscopia de cadera mediante abordaje anatómico con capsulotomía y cierre rutinario de la misma, menciona un documento de la UNAM.

