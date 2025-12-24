Volumen 2 de Stranger Things 5: cuántos episodios, cómo se llaman y cuánto duran
El Volumen 2 de Stranger Things 5 alista el estreno de su segunda parte en Netflix esta semana. La agenda de este tramo final de la historia contempla los episodios cinco, seis, siete y ocho, el del gran final de la serie.
Los hermanos Duffer publicaron en su cuenta de Instagram dos imágenes, en las cuales sale el número de episodio, su nombre y duración, para que los fans vayan alistando lo mejor posible su transmisión.
¿Cómo se llaman y cuánto duran los episodios del Volumen 2 de Stranger Things 5?
- Episodio 5 – Chapter Five: Shock Jock. Tiene una duración de una hora con ocho minutos.
- Episodio 6 – Chapter Six: Escape from Camazotz. Tiene una duración de una hora y 15 minutos.
- Episodio 7 – Chapter Seven: The Bridge. Tiene una duración de una hora con seis minutos.
Día y hora del estreno del El Volumen 2 de Stranger Things 5
El Volumen 2 de Stranger Things 5 llegará a la plataforma de Netflix el 25 de diciembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y estará compuesto por tres episodios, en los que los protagonistas enfrentarán de lleno la amenaza del Upside Down.
Nombre y duración del último episodio de Stranger Things 5
- Episodio 8 – Chapter Eight: The Rightside Up. Tiene una duración de dos horas con ocho minutos.
El gran final se estrenará el 31 de diciembre, y de momento está pendiente la hora en que esté disponible para el público, lo cual normalmente ha sido a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).
¿Quiénes conforman el elenco de Stranger Things 5?
- Winona Ryder, como Joyce Byers
- David Harbour, como Jim Hopper
- Millie Bobby Brown, como Once
- Finn Wolfhard, como Mike Wheeler
- Gaten Matarazzo, como Dustin Henderson
- Caleb McLaughlin, como Lucas Sinclair
- Noah Schnapp, como Will Byers
- Sadie Sink, como Max Mayfield
- Natalia Dyer, como Nancy Wheeler
- Charlie Heaton, como Jonathan Byers
- Joe Keery, como Steve Harrington
- Maya Hawke, como Robin Buckley
- Priah Ferguson, como Erica Sinclair
- Brett Gelman, como Murray
- Jamie Campbell Bower, como Vecna
- Cara Buono, como Karen Wheeler
- Amybeth McNulty, como Vickie
- Nell Fisher, como Holly Wheeler
- Jake Connelly, como Derek Turnbow
- Alex Breaux, como Robert Akers
- Linda Hamilton, quien interpreta a la doctora Kay
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento