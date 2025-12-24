Volumen 2 de Stranger Things 5: cuántos episodios, cómo se llaman y cuánto duran

| 19:41 | José Antonio Romero Santiago | UnoTV
Volumen 2 de Stranger Things 5: cuántos episodios, cómo se llaman y cuánto duran
Volumen 2 de Stranger Things 5. Foto: Reuters

El Volumen 2 de Stranger Things 5 alista el estreno de su segunda parte en Netflix esta semana. La agenda de este tramo final de la historia contempla los episodios cinco, seis, siete y ocho, el del gran final de la serie.

Los hermanos Duffer publicaron en su cuenta de Instagram dos imágenes, en las cuales sale el número de episodio, su nombre y duración, para que los fans vayan alistando lo mejor posible su transmisión.

¿Cómo se llaman y cuánto duran los episodios del Volumen 2 de Stranger Things 5?

  • Episodio 5 – Chapter Five: Shock Jock. Tiene una duración de una hora con ocho minutos.
  • Episodio 6 – Chapter Six: Escape from Camazotz. Tiene una duración de una hora y 15 minutos.
  • Episodio 7 – Chapter Seven: The Bridge. Tiene una duración de una hora con seis minutos.

Día y hora del estreno del El Volumen 2 de Stranger Things 5

El Volumen 2 de Stranger Things 5 llegará a la plataforma de Netflix el 25 de diciembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y estará compuesto por tres episodios, en los que los protagonistas enfrentarán de lleno la amenaza del Upside Down.

Nombre y duración del último episodio de Stranger Things 5

  • Episodio 8 – Chapter Eight: The Rightside Up. Tiene una duración de dos horas con ocho minutos.

El gran final se estrenará el 31 de diciembre, y de momento está pendiente la hora en que esté disponible para el público, lo cual normalmente ha sido a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Quiénes conforman el elenco de Stranger Things 5?

  • Winona Ryder, como Joyce Byers
  • David Harbour, como Jim Hopper
  • Millie Bobby Brown, como Once
  • Finn Wolfhard, como Mike Wheeler
  • Gaten Matarazzo, como Dustin Henderson
  • Caleb McLaughlin, como Lucas Sinclair
  • Noah Schnapp, como Will Byers
  • Sadie Sink, como Max Mayfield
  • Natalia Dyer, como Nancy Wheeler
  • Charlie Heaton, como Jonathan Byers
  • Joe Keery, como Steve Harrington
  • Maya Hawke, como Robin Buckley
  • Priah Ferguson, como Erica Sinclair
  • Brett Gelman, como Murray
  • Jamie Campbell Bower, como Vecna
  • Cara Buono, como Karen Wheeler
  • Amybeth McNulty, como Vickie
  • Nell Fisher, como Holly Wheeler
  • Jake Connelly, como Derek Turnbow
  • Alex Breaux, como Robert Akers
  • Linda Hamilton, quien interpreta a la doctora Kay

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

Hospitalizan a Sofía Niño de Rivera: ve estado de salud

Entretenimiento

Hospitalizan a Sofía Niño de Rivera: ve estado de salud

Payaso “Pichurris” reparte puñetazos a una persona en posada en Campeche: “Defendí a mi esposa”

Entretenimiento

Payaso “Pichurris” reparte puñetazos a una persona en posada en Campeche: “Defendí a mi esposa”

Las 20 películas mexicanas más taquilleras de 2025: "Mesa de regalos", "Soy Frankelda" y más

Entretenimiento

Las 20 películas mexicanas más taquilleras de 2025: "Mesa de regalos", "Soy Frankelda" y más

Mexicanos reaccionan al primer avance de ‘Avengers Doomsday’: “Capitán América regresa y tiene un hijo”

Entretenimiento

Mexicanos reaccionan al primer avance de ‘Avengers Doomsday’: “Capitán América regresa y tiene un hijo”

Etiquetas: , , , , , ,