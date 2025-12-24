Volumen 2 de Stranger Things 5: cuántos episodios, cómo se llaman y cuánto duran

GENERANDO AUDIO...

Volumen 2 de Stranger Things 5. Foto: Reuters

El Volumen 2 de Stranger Things 5 alista el estreno de su segunda parte en Netflix esta semana. La agenda de este tramo final de la historia contempla los episodios cinco, seis, siete y ocho, el del gran final de la serie.

Los hermanos Duffer publicaron en su cuenta de Instagram dos imágenes, en las cuales sale el número de episodio, su nombre y duración, para que los fans vayan alistando lo mejor posible su transmisión.

¿Cómo se llaman y cuánto duran los episodios del Volumen 2 de Stranger Things 5?

Episodio 5 – Chapter Five: Shock Jock. Tiene una duración de una hora con ocho minutos .

– Chapter Five: Shock Jock. Tiene una duración de . Episodio 6 – Chapter Six: Escape from Camazotz. Tiene una duración de una hora y 15 minutos .

– Chapter Six: Escape from Camazotz. Tiene una duración de . Episodio 7 – Chapter Seven: The Bridge. Tiene una duración de una hora con seis minutos.

Día y hora del estreno del El Volumen 2 de Stranger Things 5

El Volumen 2 de Stranger Things 5 llegará a la plataforma de Netflix el 25 de diciembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y estará compuesto por tres episodios, en los que los protagonistas enfrentarán de lleno la amenaza del Upside Down.

Nombre y duración del último episodio de Stranger Things 5

Episodio 8 – Chapter Eight: The Rightside Up. Tiene una duración de dos horas con ocho minutos.

El gran final se estrenará el 31 de diciembre, y de momento está pendiente la hora en que esté disponible para el público, lo cual normalmente ha sido a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Quiénes conforman el elenco de Stranger Things 5?

Winona Ryder, como Joyce Byers

David Harbour, como Jim Hopper

Millie Bobby Brown, como Once

Finn Wolfhard, como Mike Wheeler

Gaten Matarazzo, como Dustin Henderson

Caleb McLaughlin, como Lucas Sinclair

Noah Schnapp, como Will Byers

Sadie Sink, como Max Mayfield

Natalia Dyer, como Nancy Wheeler

Charlie Heaton, como Jonathan Byers

Joe Keery, como Steve Harrington

Maya Hawke, como Robin Buckley

Priah Ferguson, como Erica Sinclair

Brett Gelman, como Murray

Jamie Campbell Bower, como Vecna

Cara Buono, como Karen Wheeler

Amybeth McNulty, como Vickie

Nell Fisher, como Holly Wheeler

Jake Connelly, como Derek Turnbow

Alex Breaux, como Robert Akers

Linda Hamilton, quien interpreta a la doctora Kay

