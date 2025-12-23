GENERANDO AUDIO...

Payaso “Pichurris”, en el ojo del huracán por pelea en posada | Foto: Getty Images

El nombre del payaso “Pichurris” se hizo tendencia en las redes sociales luego de una posada a la que asistió en el estado de Campeche, y donde terminó protagonizando una pelea campal en contra de un asistente de ese evento, quien habló de forma despectiva de la esposa del comediante.

La empresa Movibus, comentó el artista, fue quien lo contrató y le encomendaron amenizar tres eventos, uno de ellos era la posada para choferes, donde terminó presentándose el altercado.

Video del momento exacto en que se pelea el payaso “Pichurris”

El payaso “Pichurris” comenzó su actuación de forma normal, y durante un momento llegó la interacción con los asistentes. Fue ahí que se acercó a un joven, quien en aparente estado inconveniente habló de la esposa del comediante y ahí se detonó el problema.

ADVERTENCIA: El siguiente material contiene imágenes de violencia. Se recomienda discreción

La conversación previa a la pelea fue la siguiente:

Payaso : Bienvenido, compadre, buenas tardes, soy el payaso “Pichurris” y te invitamos a que el día de hoy te diviertas carnal. Voy a divertir a la gente, no vengo a ofender a nadie, ¿va?

: Bienvenido, compadre, buenas tardes, soy el payaso “Pichurris” y te invitamos a que el día de hoy te diviertas carnal. Voy a divertir a la gente, no vengo a ofender a nadie, ¿va? Sujeto : Va

: Va Payaso : Porque yo sé que tienes “huev+s”

: Porque yo sé que tienes “huev+s” Sujeto : ¿Y cómo está tu vieja?

: ¿Y cómo está tu vieja? Payaso : Guapa

: Guapa Sujeto : ¡Riquísima!

: ¡Riquísima! Payaso: Claro

Enseguida se presentaron varios golpes con el puño izquierdo por parte del payaso “Pichurris” en contra de la persona a la que estaba entrevistando, quien se fue para atrás y comenzó el forcejeo y más ataques.

Luego de unos segundos, el resto de los asistentes separaron a los contrincantes. Pero los hechos fueron grabados por un espectador y la pelea terminó en video, así como las redes sociales también.

Postura del payaso “Pichurris”

El comediante realizó una transmisión en vivo en su página de Facebook y argumentó que el altercado fue por el ataque verbal que recibió de su esposa, quien aclaró, no forma parte del show:

“Yo no me ‘chiveo’ banda, pero si alguien ya te dice directamente ‘oye, es que se está metiendo con tu familia’, y les repito, mi esposa no es parte del show, el que trabaja en el escenario soy yo, banda”. Payaso “Pichurris”

Ofrece una disculpa tras la pelea

El payaso “Pichurris” ofreció una disculpa, pero a la empresa que lo contrató, no a la persona que ofendió a su esposa:

“Yo quiero pedir una disculpa. La disculpa sería para la empresa Movibus, porque por culpa de esta persona se cancelaron las posadas”. Payaso “Pichurris”

El comediante aclaró que sí le pagaron, aceptó que hizo mal en golpear a la persona, pero reiteró que sus actos fueron por defender a su esposa, “Tampoco voy a dejar que alguien venga y ofenda tanto a mi esposa o a mi familia”, mencionó.

