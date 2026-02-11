A Kurt Cobain lo mataron, no se suicidó, afirma una revisión forense independiente al expediente oficial

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Más de tres décadas después de la muerte de Kurt Cobain, el caso vuelve a generar debate a partir de una revisión forense independiente que cuestiona la conclusión oficial de suicidio, aunque las autoridades mantienen el dictamen original.

El líder de Nirvana fue encontrado sin vida el 5 de abril de 1994 en su casa de Seattle, con una herida de escopeta en la cabeza y una nota manuscrita. La investigación del momento, respaldada por la autopsia del forense del condado de King y la policía local, determinó que se trató de un suicidio. Esa versión se mantuvo como postura institucional durante años.

Sin embargo, un grupo privado de especialistas en ciencias forenses reexaminó documentación, fotografías de la escena y datos de la necropsia, y difundió sus conclusiones en un artículo académico revisado por pares. El equipo fue encabezado por Brian Burnett, experto en casos complejos, junto a la investigadora independiente Michelle Wilkins.

De acuerdo con Wilkins, el análisis del material llevó al equipo a considerar que algunos hallazgos no encajan con una muerte instantánea por disparo. Entre los puntos señalados mencionan daños en órganos como cerebro e hígado, así como signos que, según su interpretación, podrían asociarse a una falta prolongada de oxígeno, un patrón que también se observa en sobredosis de opioides. Con base en esto, plantean la hipótesis de que Cobain pudo haber sido incapacitado antes del disparo.

El grupo también puso atención en la disposición de objetos en la escena. Señalan que el kit de heroína hallado cerca del cuerpo estaba ordenado, con jeringas tapadas, lo que consideran difícil de conciliar con el estado físico que implicaría una dosis elevada. Asimismo, cuestionan la posición del arma, una escopeta Remington, y la ubicación de un cartucho expulsado, tras realizar recreaciones del funcionamiento del mecanismo.

Otro aspecto revisado fue la nota encontrada cerca del cuerpo. Wilkins indicó que el equipo distinguió diferencias de caligrafía y tono entre la parte principal del texto y los últimos renglones, aunque estas observaciones no han sido validadas por las autoridades que llevaron la investigación original.

También mencionan la distribución de manchas de sangre en la ropa y la ausencia de sangre en una de las manos, elementos que, a su juicio, podrían sugerir que el cuerpo fue movido. No obstante, estas interpretaciones provienen exclusivamente del análisis independiente.

La respuesta oficial fue clara. Desde la oficina del médico forense del condado de King se reiteró que la investigación de 1994 fue completa y contó con autopsia y colaboración policial. Indicaron que solo la aparición de pruebas nuevas y concluyentes justificaría reabrir el caso, y que hasta ahora no se ha presentado evidencia de ese tipo.

Las solicitudes formales del equipo independiente para revisar nuevamente el expediente han sido rechazadas tanto por la policía de Seattle como por las autoridades forenses. Wilkins sostiene que su objetivo es que los planteamientos sean evaluados de manera transparente: si son incorrectos, afirma, piden que se demuestre con base en la evidencia.

Así, la muerte de Cobain permanece oficialmente clasificada como suicidio, mientras que la nueva revisión se suma a las discusiones que, desde hace años, rodean uno de los episodios más emblemáticos y polémicos de la historia del rock.

