Muere Sammy Ortíz, actor de la película “Apocalypto”

Jaime “Sammy” Ortiz, reconocido actor y doble de acción que participó en producciones nacionales e internacionales de alto perfil, murió el pasado 5 de febrero de 2026 a los 88 años. Si bien, el fallecimiento ocurrió hace cinco días, en las últimas horas ha tomado relevancia en redes sociales.

Aunque su rostro no siempre estuvo al frente de la cámara, su trabajo como doble acción, fue clave en algunas de las escenas arriesgadas del cine. Explosiones, persecuciones, caídas y secuencias extremas llevaron su sello durante casi cinco décadas de trayectoria.

¿Qué se sabe de la muerte de Sammy Ortíz?

De acuerdo con la Asociación Nacional de Actores (ANDA) dio a conocer la noticia mediante redes sociales con un mensaje de despedida dirigido a familiares, colegas y amigos del gremio. Hasta el momento, no se ha informado la causa oficial del fallecimiento, aunque personas cercanas apuntan a que pudo tratarse de causas naturales debido a su edad.

Su muerte ocurre además en un momento sensible para la comunidad cinematográfica, apenas días después del deceso del actor Gerardo Taracena, quien también formó parte del elenco de Apocalypto.

¿Quién fue Sammy Ortiz y por qué es una figura clave del cine de acción?

Sammy Ortiz nació el 22 de octubre de 1937. Desde joven encontró su vocación en el espectáculo, pero fue detrás de cámaras donde construyó su legado. Conocido en el medio simplemente como “Sammy”, se convirtió en uno de los especialistas de riesgo (dobles) más conocidos de México.

Participó en más de cien películas, no solo como stunt, sino también como coordinador de escenas peligrosas y formador de nuevas generaciones de dobles.

Su carrera cruzó fronteras con títulos como Apocalypto, dirigida por Mel Gibson; 007: Spectre, dentro de la franquicia de James Bond; Frida y Man on Fire. En el cine mexicano dejó huella en producciones populares y de culto, consolidándose como un elemento indispensable para las secuencias de acción.

