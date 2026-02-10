José Manuel Figueroa demandará a Imelda Tuñón por difamación: “Que lo pruebe o cárcel”

GENERANDO AUDIO...

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre ello? Foto: Cuartoscuro

José Manuel Figueroa, hermano del fallecido Julián Figueroa anunció que se encuentra preparando una demanda contra Imelda Tuñón, esto después de que se filtró un audio donde presuntamente la viuda lo señala de presunto abuso sexual en contra de su consanguíneo.

En medio del conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia por la custodia del menor José Julián, se suma un nuevo conflicto legal.

“O prueba lo que dijo o habrá consecuencias legales”: José Manuel Figueroa prepara demanda contra Imelda Tuñon

La revelación se dio durante una entrevista difundida por el periodista Javier Ceriani, donde compartió un audio del propio intérprete confirmando la preparación para ejecutar el proceso legal ante la Fiscalía:

“O presenta las pruebas en 24 horas de lo que dijo y no es inteligencia artificial o cárcel”. José Manuel Figueroa, cantante

El hijo de Joan Sebastián explicó que ya está reuniendo evidencias para sustentar el proceso:

“Estoy esperando que me den ya la demanda sellada con la Fiscalía, estoy juntando las pruebas del daño que se ha causado… haré un video con mi punto de vista porque sus declaraciones no se pueden minimizar por la gravedad de la acusación”.

Además, aseguró que Imelda estaría confundiendo la exposición mediática con la vía legal: “Creo que ella vive en su mundo, cree que todo es pelea mediática y la más importante es la legal”. De acuerdo con el también cantante, señalarlo como abusador, dañó tanto su imagen pública como su reputación (delitos tipificados en México como difamación o daño moral).

Según sus palabras, Imelda deberá comprobar sus acusaciones ante un juez con pruebas y testigos, o enfrentar las consecuencias legales por daño moral y difamación.

¿Qué dijo Imeda Tuñon sobre José Manuel Figueroa?

Foto: Getty Images

Hace unos días, Imelda Tuñón generó una nueva polémica tras un audio filtrado donde se le escucha hacer acusaciones graves contra José Manuel Figueroa, señalándolo por un presunto abuso a su hermano Julián cuando era niño. Inicialmente, la exnuera de Maribel Guardia afirmó que la grabación podía ser producto de inteligencia artificial, pero en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante admitió que no puede desmentir su autenticidad y que la conversación fue real.

Tuñón explicó que la conversación ocurrió en un entorno privado y que, aunque no buscaba conflictos mediáticos ni familiares, siente la obligación de aclarar lo que considera hechos que le fueron compartidos por personas cercanas a Julián.

¿Qué dijo Maribel Guardia?

En medio de la controversia familiar y los nuevos señalamientos que ahora involucran a José Manuel Figueroa, Maribel Guardia compartió hace tres días un comunicado en sus redes sociales para pedir prudencia y evitar que se siga afectando la memoria de su hijo, Julián Figueroa, quien falleció en abril de 2023 tras sufrir un infarto al miocardio.

La actriz solicitó respeto para su familia y pidió que no se involucre a terceras personas sin pruebas, especialmente al hermano del cantante.

“Pido, se respete la memoria de mi hijo que no está para defenderse y que le permitamos descansar en paz. A nosotros ya nos han calumniado hasta el cansancio, pido que no involucren a terceros (José Manuel), con absoluta irresponsabilidad y sin ningún tipo de prueba”. Maribel Guardia, actriz

Asimismo, reiteró que su prioridad es el bienestar del menor y aseguró que busca una solución que proteja al niño por encima de cualquier conflicto mediático o legal.

Hasta el momento, no se han dado a conocer nuevos detalles sobre el proceso judicial que mantienen Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la custodia y manutención del menor.

