Fernando Bonilla, Ale Ley y todos los protagonistas de la versión mexicana de “La Oficina”

Amazon Prime Video finalmente reveló el tráiler oficial de “La Oficina“, la versión mexicana de “The Office“, y se confirmó su fecha de estreno para el viernes 13 de marzo. Después de varios breves adelantos, la plataforma de streaming mostró a Fernando Bonilla en su papel de Jerónimo Ponce III.

Esta serie cuenta con la participación de actrices como Alejandra Ley, comediantes como Alejandra Zuart y Édgar Villa “Villita”.

Conoce al elenco de “La Oficina”, versión mexicana

Fernando Bonilla

Fernando Bonilla, actor y comediante conocido por su personaje de “El Diente de Oro”, interpreta en “La Oficina” a Jerónimo Ponce III, el jefe de la empresa de jabones “Olimpo” o el equivalente mexicano de Michael Scott (Steve Carrell) y David Brent (Ricky Gervais) en las versiones estadounidenses y británicas de “The Office“.

Alejandra Ley

Alejandra Ley, conocida por su papel en la telenovela “Los Sánchez“, llega a la nueva producción de Amazon Prime Video como Abi Delgado, encargada del área de ventas y responsable de la famosa “tiendita” interna. Su personaje es uno de los que más aparecen en el tráiler.

Fabrizio Santini

Fabrizio Santini, conocido por su trayectoria en el doblaje mexicano gracias a personajes como Leo San Juan en “La Leyenda de la Nahuala“, da vida a Memo Guerrero, un ejecutivo de ventas carismático, sarcástico y algo desinteresado, que es el más guapo de la oficina de Jabones Olimpo.

Alexa Zuart

Alexa Zuart, una de las integrantes de esta serie que vienen directamente del stand-up, interpreta a Mine Romero, especialista en comunicación y marketing, clave para mantener y exprimir la imagen “buchona” de la sucursal hidrocálida de Jabones Olimpo.

Edgar Villa “Villita”

Si Fabrizio Santini interpreta al equivalente mexicano de Jim Halpert, Edgar Villa “Villita”, comediante y actor de teatro, da vida al equivalente de Dwight Schrute. Aniv Rubio es el “lamebotas” estratégico y obsesivo de la oficina de Jabones Olimpo, un empleado obsoleto de unos 50 años que soporta las locuras del jefe.

Elena del Río

Elena del Río, joven actriz mexicana conocida por la serie “Madre solo hay dos”, llega a “La Oficina” como Sofi Campos, empleada paciente, sarcástica y observadora que lidia con quejas absurdas y las locuras de la oficina mientras sueña con algo más en su vida.

“La Oficina” llegará a Amazon Prime Video el viernes 13 de marzo.

