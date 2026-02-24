¡A punta de pistola! Asaltan a líder del Mariachi Gama Mil en restaurante; le roban 150 mil pesos

GENERANDO AUDIO...

Jesús Gama fue encañonado en un restaurante. Foto: Getty Images | Pexels

Jesús Gama Jr., hijo de Chucho Gama, líder del Mariachi Gama Mil, denunció que su padre fue víctima de un asalto a punta de pistola, en el que fueron robados 150 mil pesos en efectivo, minutos después de realizar un retiro bancario.

El hecho ocurrió en Multiplaza Valle Dorado, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

¿Cómo fue el asalto a Jesús Gama Jr.?

A través de un video difundido en redes sociales, el también integrante del Mariachi Gama Mil relató que su padre salió de una sucursal de BBVA y posteriormente se dirigió a un restaurante Toks.

“Salió precisamente del BBVA, y se dirigió al Toks, que está allá, donde estábamos comiendo mi mamá, mi papá y yo”, indicó.

Mientras se encontraban comiendo en el lugar, un hombre armado ingresó al establecimiento y encañonó a Chucho Gama, despojándolo de una cangurera donde llevaba identificaciones, celular y el dinero en efectivo recién retirado.

De acuerdo con el testimonio, el agresor huyó en una motocicleta que lo esperaba afuera del restaurante.

La familia señaló que sospecha de un posible aviso desde el interior del banco, ya que el sujeto se dirigió directamente hacia el músico, como si supiera que llevaba el efectivo.

“Evidentemente, queremos creer que alguien de acá, ¿verdad? Seguramente puso el dedo o avisó, porque qué coincidencia que después de hacerse el retiro y dirigirse al Tocs, y esta persona ingresa al Toks, el sentado lo encañona, le quita la cangurera y, saliendo, había una moto esperándolo y se dan a la fuga”, mencionó.

Familia pide apoyo tras robo en Tlalnepantla

Jesús Gama Jr. explicó que recibieron apoyo del personal del banco, del centro comercial y del restaurante, quienes facilitaron el acceso a las cámaras de vigilancia para las investigaciones correspondientes.

El influencer indicó que decidió hacer público el caso para visibilizar la situación de inseguridad y solicitar apoyo de las autoridades del municipio.

Aseguró que su padre no resultó lesionado durante el asalto, aunque calificó como grave el hecho de que haya sido encañonado mientras convivía con su familia.

Tras la publicación del video, usuarios en redes sociales enviaron mensajes de respaldo y recomendaron dar seguimiento a la denuncia y revisar las grabaciones de seguridad.

