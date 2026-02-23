Robbie Williams regresa a CDMX: fecha y venta de boletos para ir a cantar “Rock DJ”

GENERANDO AUDIO...

Robbie Williams llegará a CDMX con su nuevo disco bajo el brazo. Foto: AFP/Archivo

Robbie Williams ya tiene cita con la Ciudad de México (CDMX); el cantante británico regresará a la capital para ofrecer un concierto en uno de sus recintos más emblemáticos como parte de la gira de su nueva etapa musical.

El exintegrante de Take That llegará con los sonidos de BRITPOP, álbum que marca su más reciente era artística y que ya presume cifras históricas en Reino Unido.

¿Dónde será el concierto de Robbie Williams en CDMX?

El reencuentro con sus fans mexicanos ocurrirá en el Palacio de los Deportes, recinto que recibirá al ícono del pop británico el próximo 7 de octubre de 2026.

El show promete combinar la energía característica del intérprete con las canciones de su nuevo disco, además de varios de los temas más coreados de su trayectoria.

Durante su gira más reciente, Britpop Tour, Robbie Williams ha incluido en el setlist himnos como:

“Let Me Entertain You”

“Rock DJ”

“Feel”

“Angels”

¿Cuándo es la preventa y venta general para el concierto de Robbie Williams en CDMX?

Si planeas asistir, apunta bien las fechas porque habrá una preventa y una venta general para el show programado para el 7 de octubre en el Palacio de los Deportes:

La preventa Banamex empezará el próximo lunes 2 de marzo a las 11:00 de la mañana

Un día después, el 3 de marzo, comenzará la venta general

Cabe mencionar que los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster y en taquillas del Palacio de los Deportes.

BRITPOP, el disco que marca su nueva era

Como mencionamos, Robbie Williams llegará a México impulsado por el éxito de BRITPOP, su más reciente álbum de estudio.

El material no solo captó la atención de la crítica, también le permitió alcanzar un logro histórico: sumar su decimosexto álbum número 1 en el Reino Unido, cifra que amplió su propio récord.

Además, el álbum destaca por sus colaboraciones, en las que figuran nombres de alto perfil como Chris Martin, Gaz Coombes, Tony Iommi, Gary Barlow y el dúo mexicano Jesse & Joy.

El tracklist del disco es:

“Rocket” “Spies” “Pretty Face” “Bite Your Tongue” “Cocky” “All My Life” “Human” “Morrissey” “You” “It’s OK Until The Drugs Stop Working” “Pocket Rocket”

Una gira que arrasó en Europa

La etapa BRITPOP ya demostró su fuerza en escenarios masivos. La gira de estadios reunió a más de 250 mil asistentes en el Reino Unido y acumuló 1.2 millones de espectadores en Europa, consolidando a Robbie Williams como uno de los entertainers más sólidos del circuito internacional.

Medios británicos elogiaron los conciertos con calificativos como “actuación magistral” y “Rey del Entretenimiento”.

Robbie Williams, una figura global del pop

A lo largo de su carrera, Robbie Williams ha construido un legado difícil de igualar:

Más de 90 millones de discos vendidos

Récord de 16 álbumes número 1 en Reino Unido

18 premios BRIT

