Bad Bunny rindió homenaje a Willie Colón en concierto en Brasil

Bad Bunny reconoció el legado de Willie Colón. Foto: Cuartoscuro | AFP

Bad Bunny dedicó un mensaje en homenaje a Willie Colón durante su concierto en São Paulo, Brasil, tras confirmarse la muerte del reconocido exponente de la salsa a los 75 años.

El tributo ocurrió la noche del 21 de febrero en el estadio Allianz Parque, donde el artista puertorriqueño ofreció el segundo de sus conciertos en la ciudad.

“Hoy se fue una de las leyendas que aportó a este género tan hermoso y tan legendario”, expresó el “Conejo Malo” ante miles de asistentes.

El cantante también envió un mensaje de solidaridad a la familia del músico y destacó la permanencia de su legado.

“De parte mía y de Los Sobrinos, le deseamos que descanse en paz a Willie Colón. Mucha fortaleza a su familia. La inspiración de muchos de estos grandes músicos que dejaron en la tierra no va a morir nunca mientras sigan existiendo jóvenes talentosos como estos que están aquí, manteniendo la música y la salsa y todos los ritmos caribeños vivos”. Bad Bunny

El público respondió con aplausos durante el homenaje al referente de la música latina.

Willie Colón: legado en la historia de la salsa

La familia de Willie Colón confirmó su fallecimiento a través de redes sociales. El músico estadounidense de origen puertorriqueño es identificado como uno de los principales referentes en el desarrollo de la salsa en Estados Unidos y América Latina.

Originario del Bronx, en Nueva York, se integró desde joven a la escena musical latina. A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, destacó como intérprete, productor y arreglista.

Su nombre está ligado al crecimiento del género durante las décadas de 1960 y 1970. Inició su carrera discográfica en la adolescencia y logró posicionarse con producciones de amplia difusión internacional.

Colaboró con figuras como Celia Cruz, Héctor Lavoe y Rubén Blades, consolidando una carrera con decenas de álbumes y presentaciones en distintos países.

Además de su actividad musical, también participó en iniciativas sociales y políticas en Estados Unidos. Varias de sus grabaciones permanecen como referencia dentro del repertorio de la salsa.

