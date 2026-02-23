Emmanuel sufre crisis previo a concierto en Jardines de México; fue hospitalizado

GENERANDO AUDIO...

El cantante detalló lo sucedido en un video. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El cantante Emmanuel informó que sufrió una crisis de vértigo que le impidió subir al escenario junto a Mijares durante su presentación del fin de semana en Jardines de México.

A través de un video publicado este domingo en su cuenta de Instagram, el intérprete de “La chica de humo” explicó lo ocurrido y agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores.

Emmanuel sufre crisis de vértigo antes de subir al escenario con Mijares

Estaba previsto que Emmanuel y Mijares se presentarían para el sábado 21 de febrero pasado, como parte del “Two’r Amigos”, en el escenario de Jardines de México, ubicado en el kilómetro 129 de la Autopista México-Acapulco a la altura de Tequesquitengo, en el estado de Morelos.

Sin embargo, de último momento,Emmanuel tuvo un problema de vértigo, que le impidió subir al escenario, por lo que Mijares tuvo que presentarse solo ante el público, algo que el cantante reconoció.

“Queridos amigos, antes que nada, quiero mandarle un saludo muy grande a mi querido compañero Mijares, amigo, que ayer (sábado) salió a cantar a Jardines de México en solitario. No pude salir yo con él porque en un último momento, a última hora, tuve un problema de vértigo. Ustedes saben que el vértigo pues anula completamente al personaje” Emmanuel

Debido a esto, el artista tuvo que ser llevado a un hospital para recibir tratamiento. Además de agradecer los mensajes de apoyo, destacó que ya se encontraba en buenas condiciones y listo para presentarse en su siguiente concierto.

“Así que él se presentó valientemente, cantó todo y espero que lo hayan recibido con mucho cariño. Y a todos los medios de difusión, a todos mis fans, a toda la gente que se ha preocupado por mí, que me ha mandado mensajes, les quiero agradecer muchísimo desde el corazón. Ya estoy bien, ya estaré con ustedes nuevamente cantando. Estoy saliendo del hospital, a todos ustedes muchas gracias y nos vemos en el próximo show” Emmanuel

Cabe mencionar que la próxima presentación de Emmanuel y Mijares con el “Two’r Amigos” está programada para el próximo 28 de mayo de 2026 en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México.

