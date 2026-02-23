¡Le gustan los criminales! Rafael Amaya protagonizará a “El Chapo” en su nueva serie

GENERANDO AUDIO...

Amaya ya ha dado vida a otro narcotraficante. Foto: Getty Images

El actor Rafael Amaya dará vida a Joaquín Guzmán Loera, más conocido como “El Chapo” en una nueva serie bilingüe inspirada en la vida del narcotraficante. De acuerdo con el medio Deadline, Emma Coronel, esposa del capo, estaría dentro de la producción.

La nueva serie de “El Chapo” se presenta justo un día después del abatimiento de “El Mencho”, otro narcotraficante mexicano.

¿Qué se sabe de la nueva serie de “El Chapo”?

De acuerdo con el medio estadounidense, el proyecto, aún sin título oficial, se encuentra en etapa de desarrollo y será contado desde la perspectiva de Emma Coronel, esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa.

La historia se enfocará en su relación con Guzmán y en las consecuencias personales derivadas de su vínculo con uno de los narcotraficantes más conocidos del mundo.

Actualmente, la serie de “El Chapo”, se encuentran en la búsqueda de un guionista que desarrolle la historia.

Según el medio especializado, la producción está planteada como un drama criminal de alto perfil que explorará temas como poder, lealtad y supervivencia, pero desde la mirada íntima de Coronel.

La esposa del narco será la productora ejecutiva del proyecto junto a Rafael Amaya y la productora Maritza Ramos, a través de Amaya Productions y Zero Gravity Management.

Cabe destacar que Guzmán no estará involucrado directamente en la producción. Sin embargo, Coronel aseguró al medio estadounidense que su esposo siempre ha sido admirador del trabajo de Amaya en la serie “El Señor de los Cielos”, donde interpreta al narcotraficante Aurelio Casillas.

“A mi esposo le gustó el trabajo de Rafael en ‘El Señor de los Cielos’, y sé que estaría encantado de verlo interpretarlo en este proyecto”. Emma Coronel, esposa de “El Chapo”

Cabe destacar, que al momento, “El Chapo” ha tenido tres interpretaciones diferentes en más de una serie. Sin embargo, de acuerdo a Emma Coronel, ninguna de ellas le ha agradado, pues los actores no han utilizado su acento sinaloense.

Aunque Rafael Amaya es originario de Sonora, el actor ha utilizado acento sinaloense en su papel dentro de la franquicia de Telemundo.

Hasta el momento, el proyecto tampoco cuenta con una fecha tentativa de inicio de producción ni plataforma confirmada.

