Abelito de enfrenta en una pelea de boxeo. Foto| Cuartoscuro

El influencer Abelito, ex participante de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) se prepara para vivir una experiencia diferente en su carrera. El creador de contenido se sube al ring como parte de un evento de boxeo de exhibición organizado por Poncho De Nigris, figura del entretenimiento y empresario regiomontano.

El anuncio ha comenzado a generar especulaciones en redes sociales, donde seguidores y críticos ya opinan sobre la incursión del creador digital en este tipo de espectáculos.

Abelito se sube al ring para darlo todo

El pasado lunes, el influencer y empresario Poncho De Nigris, anunció la participación de Abelito en su evento de boxeo Ring Royale Figths.

Abel Saenz, se enfrentará en un combate contra “El Patillas de la granja”, también conocido como “Bull Terrie”.

El combate ya ha generado polémica entre los internautas, pues tras la salida de Abelito de LCDLFM alcanzó gran popularidad en las redes sociales.

A pesar del tiempo que aún falta para dicho evento, los fans del creador de contenido, aseguran que se llevará el cinturón del combate.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el evento?

El evento organizado por Poncho De Nigris, se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León. Está programado para el 15 de marzo en la icónica Arena Monterrey.

Además del combate de Abelito. Ya fue anunciado un combate que generó gran expectativa, pues sería entre Karely Ruiz y la esposa del empresario Marcela Mistral.

Los internautas esperan con ansias dicho combate, pues años atrás ambas tuvieron un conflicto público, en donde Karely apenas comenzará su carrera como creadora de contenido.

Otro de los combates que llamó la atención fue el del propio organizador, Poncho de Nigris, quien aparentemente se enfrentará al streamer “Cry”. El regiomontano recibió críticas debido a la evidente diferencia de edad entre ambos: mientras el streamer tiene apenas 26 años, Poncho cuenta con 49.

