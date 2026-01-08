GENERANDO AUDIO...

Foto| AFP

El cantante Bruno Mars ha confirmado su regreso a la escena musical con el anuncio de un nuevo álbum y una gira mundial. La noticia generó grandes expectativas en redes sociales, marcando el regreso del artista luego de casi una década sin estrenos musicales.

No solo álbum, Bruno Mars anuncia regreso con gira mundial

Bruno Mars ha anunciado oficialmente su cuarto álbum de estudio, titulado “The Romantic“, que será lanzado el próximo 27 de febrero de 2026.

Este proyecto representa su primer álbum como solista desde “24K Magic“, publicado en 2016, un disco que le valió múltiples premios y un enorme impacto en la música pop.

El anuncio se hizo a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, donde el cantante compartió la portada del álbum y confirmó que ya está terminado.

Además, Mars adelantó que el primer sencillo del álbum se lanzará el 9 de enero de 2026, lo que ha incrementado aún más la anticipación entre sus seguidores.

A pesar de que todavía no se ha revelado la lista completa de canciones ni se han confirmado colaboraciones oficiales, la expectativa es alta, según usuarios.

Sobre la gira, esta tiene como objetivo presentar su esperado cuarto álbum de estudio, “The Romantic“.

La gira dará inicio el 10 de abril de 2026 en el Allegiant Stadium de Las Vegas y se extenderá hasta el 14 de octubre de 2026, con un cierre programado en BC Place en Vancouver, Canadá.

Con cerca de 40 fechas, el recorrido abarcará Norteamérica, Europa y el Reino Unido, incluyendo paradas en ciudades como Houston, Toronto, París, Berlín, Madrid, Londres y Los Ángeles.

Cabe destacar que ningún país de Latinoamérica fue incluido en la lista

Entre los momentos más destacados de la agenda se cuentan conciertos en estadios emblemáticos como Wembley Stadium en Londres, MetLife Stadium en Nueva Jersey y SoFi Stadium en Los Ángeles, así como múltiples presentaciones en Rogers Stadium en Toronto y Stade de France en París.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.