Paola Rojas anuncia su ruptura con Marcelo Imposti: esto se sabe del arquitecto argentino

La periodista y conductora Paola Rojas volvió a ser tendencia luego de confirmar públicamente el fin de su relación con Marcelo Imposti, arquitecto argentino con quien mantenía un romance desde hace algún tiempo.

La noticia generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes habían visto en la pareja una etapa de estabilidad y discreción en la vida personal de la conductora, caracterizada por resguardar su intimidad tras experiencias pasadas muy mediáticas.

Paola Rojas termina su relación con Marcelo Imposti

Paola Rojas dio a conocer la ruptura de manera directa y sin rodeos. Aunque no abundó en detalles ni entró en polémicas, dejó claro que la relación había llegado a su fin.

Fue a través de una entrevista en donde se dio a conocer la noticia. Luego de que le preguntaran si tenía planes de vivir con su pareja Paola respondió: “¿Con quién?” y posterior a dicha respuesta mencionó que estaba soltera pero no sola.

Asimismo, en redes sociales algunos usuarios comenzaron a especular sobre la ruptura de la conductora, luego de que despidiera el año en compañía de Dalilah Polanco y otras amigas.

¿Quién es Marcelo Imposti?

A pesar de que la conductora mantuvo su su vida personal privada, según información compartida por El Imparcial a principios del 2024 comenzaron a circular rumores sobre su posible romance.

Aunque Paola Rojas y él coincidieron por primera vez hace más de 20 años, fue hasta 2019 cuando un reencuentro inesperado en un restaurante los llevó a iniciar una amistad.

Con el tiempo, se transformó en un vínculo sentimental profundo, como la propia conductora reveló en entrevista para la revista Quién.

Marcelo Imposti es originario de Buenos Aires, Argentina, y se formó como arquitecto en la Universidad de Belgrano, donde realizó sus estudios profesionales entre 1986 y 1992.

Desde hace más de 20 años reside en México, país en el que se desempeña como director general de Publica Advertising, una agencia de publicidad y marketing establecida en la Ciudad de México.

Además de su faceta como arquitecto y empresario, ha mantenido un perfil discreto. Pese a la relación que sostuvo con la conductora, ha procurado mantener su vida personal alejada del ojo público.

