Spotify responde a Café Tacvba y niega señalamientos por guerra, publicidad e IA

El servicio de música Spotify, respondió a la polémica desatada por Café Tacvba y negó los señalamientos que llevaron a la banda mexicana a solicitar el retiro de su música de la plataforma. El servicio de streaming aseguró que respeta el legado del grupo y la postura de su vocalista, Rubén Albarrán, pero sostuvo que varias de las acusaciones difundidas no corresponden con la realidad.

La respuesta de Spotify surge luego de que Albarrán expusiera públicamente una serie de preocupaciones relacionadas con temas bélicos, publicidad gubernamental y el uso de inteligencia artificial, lo que encendió el debate entre seguidores, músicos y usuarios en redes sociales.

Spotify responde a señalamientos de Café Tacvba: rechaza vínculos con guerra y defiende a los artistas

A través de un comunicado, Spotify afirmó que no financia guerras ni participa en conflictos armados, y aclaró que no mantiene relaciones directas con empresas involucradas en acciones bélicas. Asimismo, negó que actualmente existan anuncios relacionados con agencias migratorias estadounidenses dentro de su plataforma.

En cuanto al uso de inteligencia artificial, la empresa señaló que su política está enfocada en proteger a los artistas humanos, evitando prácticas como la clonación de voces o el fraude digital, uno de los temas que más inquietud ha generado en la industria musical.

La plataforma también defendió su modelo de negocio y destacó que, a lo largo de los años, la música de Café Tacvba ha generado ingresos millonarios dentro del servicio. Según Spotify, el esquema de reparto prioriza a los titulares de derechos, ya que la mayor parte de sus ingresos se destina al pago de regalías, un 70%.

Finalmente, Spotify reiteró su respeto por Café Tacvba y aseguró que mantiene su compromiso de conectar la música de la banda con millones de oyentes en todo el mundo.

