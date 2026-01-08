GENERANDO AUDIO...

Fatima Bosch sostuvo una charla con la ministra. Foto: AFP

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, se volvió tendencia en redes sociales, pues, la joven originaria de Tabasco sostuvo un encuentro con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel.

La reina de belleza difundió una serie de fotografías junto a Esquivel, donde mostró que su agenda como Miss Universo va más allá de la imagen y el glamour.

¿De qué hablaron Fátima Bosch y Yasmín Esquivel?

https://www.instagram.com/p/DTOux6ylIOD/?hl=es-la&img_index=1

Este encuentro ocurre después que la reina de belleza reiteró que su papel como figura pública no se limita a los estándares tradicionales del certamen, sino que busca generar impacto social desde su posición.

En su cuenta de Instagram, Fátima Bosch explicó que la reunión fue una conversación profunda sobre los derechos de las mujeres y las niñas, así como otros asuntos que, aseguró, competen directamente a las nuevas generaciones.

“Esta tarde tuve el honor de visitar a la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. Tuvimos una enriquecedora plática acerca de los derechos de las mujeres y niñas, y muchos otros temas que hoy en día nos competen a todas las mujeres”. Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Cabe destacar que días antes, Bosch ya había adelantado que su agenda iba más allá de los temas de belleza durante su participación en el programa “Pica y se extiende”, conducido por Lourdes Stephen y Carlos Adyan.

En dicha emisión, la modelo abandonó el set luego de ser cuestionada sobre la polémica relacionada con su corona, reafirmando así su postura de no centrarse únicamente en el escándalo, sino en causas de mayor fondo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.