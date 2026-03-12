Actor de “La Rosa de Guadalupe” enfrenta agresivo cáncer y pide ayuda para su tratamiento

GENERANDO AUDIO...

El actor Fausto Casanova pide ayuda.

El actor Fausto Casanova, conocido por su participación en “La Rosa de Guadalupe”, fue diagnosticado nuevamente con un cáncer epidermoide metastásico, por lo que solicitó apoyo este miércoles para costear sus gastos hospitalarios.

El intérprete, de 42 años, ya había enfrentado este tipo de cáncer de piel en 2022, cuando le fue retirado un ganglio del cuello. Sin embargo, en febrero de este año anunció que la enfermedad había regresado.

“Soy hijo, soy hermano, soy primo, soy amigo, soy esposo y papá de una niña de 3 años”, dijo Casanova en la plataforma de GoFundMe. Y agregó: “Solo quiero ver crecer a mi hija”.

El actor de “La Rosa de Guadalupe” también contó que el cáncer permaneció en remisión durante cuatro años.

“Después de mi último PET y de tener los ganglios inflamados de nuevo de lado derecho, central y lado izquierdo del cuello, detectaron una recaída del cáncer”. Fausto Casanova, actor

Por último, Casanova pidió no ser visto como una víctima, sino como una persona que seguirá luchando con toda su fuerza y corazón.

“Aunque tenga un diagnóstico no favorable, siempre se puede luchar y salir adelante”, reconoció.

¿Cómo ayudar a Fausto Casanova, actor de “La Rosa de Guadalupe”?

A través de su cuenta en Instagram, Fausto Casanova compartió que requiere de 150 mil pesos para poder operarse de urgencia, pero el objetivo del tratamiento es alcanzar los 238 mil pesos.

También compartió una historia en Instagram en la que escribió: “Ayúdame a ganar la batalla”.

El actor originario de Guanajuato ha trabajado en series de televisión como “La Rosa de Guadalupe” y “Dinastía Casillas”, así como en “Oblitus”, un cortometraje de 2024.

El carcinoma epidermoide se produce con mayor frecuencia en la piel expuesta al sol. Esto incluye el cuero cabelludo, el dorso de las manos, las orejas o los labios, pero puede producirse en cualquier parte del cuerpo, explicó la Clínica de Mayo sobre la enfermedad.







