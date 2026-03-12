Esposo de Ana Bárbara es acusado de infidelidad; presunta amante filtra audios y él amenaza con demanda

GENERANDO AUDIO...

Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, fue señalado de presuntamente serle infiel a la cantante con una periodista costarricense identificada como Adriana Toval, quien difundió varios audios comprometedores.

A través de sus historias de Instagram, Toval publicó al menos cinco audios de presuntas llamadas que habría sostenido con Muñoz.

“Ella se quiere divorciar, yo también quiero mi libertad”, se escucha en el primer audio que compartió Toval.

En una segunda grabación, Muñoz presuntamente admite que tiene un plan para quedarse con la casa que comparte con Ana Bárbara en Estados Unidos.

“Mi sueño es quedarme con esta casa. Fíjate que cuando ella me la ofreció, yo le dije: ‘No, dame chance; yo la quiero comprar con lo de mis proyectos’”.

Durante las conversaciones que presuntamente mantiene Muñoz con Toval se escuchan expresiones de cariño, como “amor”.

En otro momento, Muñoz también asegura que, si Ana Bárbara no tuviera a sus hijos, su relación estaría bien.

A lo que Tovar contesta: “Wow, solo puedo decirte que tienes la sangre muy fría”.

En medio de los rumores de infidelidad, Muñoz emitió un comunicado, a través de su abogado, en el que aseguró que emprenderá acciones legales contra Adriana Toval,

“En cumplimiento de la cortesía de advertencia previa y ante la evidente concurrencia de elementos que podrían configurar supuestos adicionales de difamación, calumnia, injuria o vejación, con posibles controversias y/o contingencias de orden civil y penal, se le exhorta por única ocasión a abstenerse de inmediato de continuar con dichas manifestaciones y, en lo sucesivo, de evitar cualquier otra conducta de naturaleza similar, ya sea de forma directa, indirecta o circunstancial a través de terceros”, dice el documento.

Lo anterior, luego de que la periodista concediera diversas entrevistas a medios de comunicación para hablar del caso.

Adriana Toval asegura que se enamoró de Ángel Muñoz pese a que estaba casado con Ana Bárbara

En entrevista con “Hoy Día”, Toval admitió que se enamoró de Ángel Muñoz, pese a que sabía que él mantenía una relación con Ana Bárbara.

“Me enamoré y en los sentimientos no se manda”, afirmó.

Toval también relató que la situación salió a la luz luego de que, según su versión, un examigo compartiera en redes sociales detalles que ella le había confiado sobre su relación con Muñoz.

De acuerdo con la periodista, esta información llegó a familiares de Ana Bárbara y posteriormente a la propia cantante.

La comunicadora señaló que tras la difusión del caso recibió una advertencia legal para evitar seguir dando entrevistas o divulgar información que pudiera afectar a Muñoz.

Sin embargo, aseguró que cuenta con pruebas y que, en caso de que el conflicto llegue a instancias legales, está dispuesta a presentarlas ante un juez.

Sobre Ana Bárbara, Toval afirmó que nunca tuvo la intención de hacerle daño.

La cantante y Ángel Muñoz llevaban alrededor de 10 años juntos.

Ana Bárbara tiene tres hijos Emiliano Gallardo Ugalde (nacido en 2000, con Édgar Gallardo), José María Fernández Ugalde (nacido en 2006, con “El Pirru”) y Jerónimo Barba Ugalde (nacido en 2011, con Reyli Barba). Además, crió como suyos a Paula y José Emilio Levy tras el fallecimiento de Mariana Levy.

La famosa anunció el pasado mes de enero un breve retiro de los escenarios porque sintió la necesidad de detenerse y priorizar otros aspectos de su vida que había postergado por años.

No le va a gustar a mucha gente pero me voy a tomar un pequeño break porque lo necesita mi alma y mi corazón. Porque soy madre de familia y los hijos te necesitan al cien y yo he tratado de estar al cien”, dijo en una publiación en su cuenta de Instagram.

