José Antonio García, el mexicano que buscará el Oscar a Mejor Sonido este domingo

GENERANDO AUDIO...

Es su tercera nominación. Foto: Gettyimages

José Antonio García es el mexicano que busca ganar el Oscar en la categoría de Mejor Sonido este domingo durante la edición número 98 de los Premios. Con más de tres décadas de experiencia en la industria y participación en producciones como “The Avengers”, “Iron Man 3” y “Babel”, el especialista en sonido se ha consolidado como uno de los profesionales mexicanos más destacados dentro del cine internacional.

García se ha consolidado como uno de los especialistas mexicanos más respetados en Hollywood según medios locales.

“El Tiburón” como le dicen en la industria, buscará la estatullia por su trabajo en la película “Una batalla tras otra”. Esta es la tercera vez que se encuentra nominado al Oscar; sus anteriores nominaciones fueron con “Argo” y “Roma”

¿Quién es José Antonio García mexicano nominado al Oscar por sonido?

José Antonio García Tiburcio, conocido como “El tiburón” es un mexicano dedicado a la producción de sonido. En 1980 decidió emigrar a Estados Unidos en busca de oportunidades profesionales dentro de la industria del cine, un campo que en México tenía pocas opciones para producciones de gran escala, detallaron medios locales.

Sus primeros trabajos fueron en proyectos como la serie “Tales from the Crypt” y en las películas “Critters 3” y “Critters 4”. Con el tiempo comenzó a ganar reconocimiento dentro del medio y a colaborar con cineastas importantes.

“El tiburón” reveló a medios locales, que uno de sus momentos claves ocurrió cuando el director mexicano Alfonso Cuarón lo invitó a trabajar en la película “La princesita”. Más adelante también colaboró en el filme “Y tu mamá también”, lo que ayudó a consolidar su nombre en la industria.

A lo largo de su trayectoria, José Antonio García ha participado en diversas producciones reconocidas internacionalmente. Entre ellas destacan:

“La princesita” (1995)

“Y tú mamá también”-(2001)

“Babel” (2006) – nominación al BAFTA

“Argo” (2012) – nominación al Oscar

“The Avengers” (2012)

“Iron Man 3” (2013) – nominación de la Asociación de Sonido de Estados Unidos

“Sully” (2016)

“Roma” (2018) – segunda nominación al Oscar y ganador del Ariel

“Sully” (2016)

“Una batalla tras otra” (2025)

En entrevista con medios locales reveló que sus próximos trabajos son la precuela de “Los Juegos del Hambre” y “Animals” de Ben Affleck, con Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento