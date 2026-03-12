Arun Tupe, influencer muere a los 26 años a horas de publicar su último video

GENERANDO AUDIO...

Su amigo encontró su cuerpo. Foto: Gettyimages

Arun Tupe, influencer de 26 años, falleció a pocas horas de haber grabado su último video. De acuerdo con medios locales, el creador de contenido perdió la vida en su casa ubicada en Maharashtra, India.

El joven contaba con más de 216 mil seguidores en Instagram. Su contenido se centraba principalmente en la comedia y el humor local de su país.

¿Qué se sabe de la muerte del influencer Arun Tupe?

Según declaraciones, su amigo Vinod Patil, fue quien encontró a Arun desvanecido dentro de su casa. Tras el hallazgo, fue trasladado de emergencia a un hospital cercano; sin embargo, médicos confirmaron poco después que ya no presentaba signos vitales.

Más tarde se reveló que la causa del fallecimiento fue un infarto severo. La noticia sorprendió a quienes seguían su contenido, ya que el influencer no había mostrado públicamente problemas de salud. Además, su muerte ocurrió cuando aún se encontraba activo en redes sociales y compartiendo contenido con normalidad.

¿Cuál fue el último video de Arun Tupe?

Uno de los aspectos que más impactó a sus seguidores fue que horas antes de ser encontrado sin vida, Arun Tupe había publicado un video cómico en sus redes sociales.

En la grabación, fiel a su estilo, interpretaba una situación humorística en la que imitaba a un dron profesional de fotografía, buscando provocar risas entre su audiencia.

Con más de 216 mil seguidores en Instagram, Arun Tupe había logrado consolidarse como un creador de contenido popular a nivel regional gracias a su estilo auténtico y su capacidad para convertir situaciones cotidianas en comedia.

El influencer solía compartir videos humorísticos acompañados de su lema: “Nada más me gusta hacerte reír”, frase con la que construyó una comunidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.