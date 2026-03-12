¡No es broma! La lujosa bolsa de regalos para los nominados al Oscar incluye a Doctor Simi

GENERANDO AUDIO...

Peluches del Doctor Simi en la bolsa de regalos del Oscar 2026 | Fotos: Reuters

Los nominados a las principales categorías de los Premios Oscar recibirán una maleta de regalos con un valor aproximado de 350 mil dólares, equivalente a más de 6 millones de pesos mexicanos, la cual incluye artículos de lujo, así como peluches y llaveros del Doctor Simi.

Lash Fary, de la firma de marketing Distinctive Assets, ha preparado estas bolsas durante 24 años y, en esta ocasión, decidió seleccionar experiencias vacacionales en lugares paradisíacos, además de productos pertenecientes a pequeñas marcas como Farmacias Similares.

¡El Doctor Simi en la maleta de regalos para nominados al Oscar!

La agencia Reuters entrevistó a Fary, quien presumió todos los artículos que incluirá en su bolsa de regalos para los nominados en las categorías de actuación y dirección. Entre los obsequios, resaltaron:

Un peluche del Doctor Simi

Un llavero del Doctor Simi vestido de Cantinflas

Dos botes de Multi Gomi, vitaminas de Farmacias Similares

Fuente: Reuters

Imagen: Reuters

Tratamientos de spa y vacaciones, regalos para nominados al Oscar | Foto: Reuters

Lash Fary explicó que su maleta de regalos es ajena a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS) y que, en esta ocasión, decidió destacar a los pequeños negocios que admira personalmente.

“Esto es algo que hacemos independientemente de la Academia con la intención de impulsar a las pequeñas empresas, las marcas fundadas por mujeres y las empresas propiedad de minorías, y también porque perder es una lástima”, dijo Fary.

De esta forma, los nominados en las categorías de Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto que terminen la noche del 15 de marzo sin la estatuilla en manos se llevarán un premio de consolación, incluyendo un Doctor Simi.

Imagen: Reuters

La maleta de regalos para nominados vale casi 350 mil dólares

En entrevista con Reuters, Lash Fary destacó que si Emma Stone, Rose Byrne, Jacob Elordi o Timothee Chalamet se van a casa con las manos vacías la noche de los Oscar, todavía recibirán alrededor de 350 mil dólares en regalos de consolación.

Dentro del inmenso cúmulo de regalos, el obsequio más caro es un paquete de diseño de interiores de 150 mil dólares que puede subir de costo dependiendo de las necesidades de los nominados.

“El regalo más caro de este año es de Carolyn Brandwajn, de CBespoke. Se trata de un paquete de diseño de interiores de 150 mil dólares. Puede ser más o menos, dependiendo del tamaño de tu casa y de lo que estés haciendo. Si estás reconstruyendo después de los incendios, podría ser una reconstrucción completa por 300 mil dólares”. Lash Fary

Las maletas de regalos, que ya están empaquetadas especialmente para personalidades como Sean Penn, también incluyen paquetes vacacionales a Can Nemo en Ibiza, Santani en Sri Lanka, Hideout Villas en Finlandia y Golden Door en California.

Imagen: Reuters

También incluyó 30 días de vacaciones en Costa Rica, específicamente en Essence of Dreams, una villa privada de lujo ubicada en la cima de una montaña con vistas al océano Pacífico, volcanes y cordilleras.

Cabe destacar que Distinctive Assets también incluirá el equipaje que necesitarán para sus vacaciones, de Asia Luggage. Se trata de una marca japonesa premium. “Recibirán una maleta grande para facturar y una maleta de mano”, dijo Lash Fary.

No todos son regalos de lujo, según Lash Fary

Aunque algunos de los regalos para los nominados a los Oscar 2026 alcanzan un valor de más de seis cifras, algunos obsequios son refrigerios de cinco dólares elegidos personalmente por Fary.

“No se trata solo de viajes a Ibiza de $65,000 y paquetes de diseño de interiores de $150,000. También tenemos mis snacks favoritos de $5, totalmente saludables y orgánicos: Skinny Dipped. Son bocaditos de coco y almendra cubiertos de chocolate. Y luego, Tru Fru. Son snacks de fruta liofilizada cubiertos de chocolate, completamente adictivos”. Lash Fary

Fary añadió que las bolsas buscan destacar a las pequeñas empresas, incluyendo aquellas propiedad de minorías y mujeres, como Danuta Mieloch, propietaria de Rescue Spa en Nueva York y Filadelfia.

Imagen: Reuters

Las empresas que aparecen en las bolsas pagan una cuota para incluir sus productos. Este año, Rescue Spa ofrecerá servicios y productos por valor de 450 dólares.

Y aunque Fary admitió que no siempre recibe comentarios personales por su maleta de regalos, pero considera un gran logro el reconocimiento público de los presentes.

“Cada vez que hacen un viaje, por ejemplo, y publican fotos en redes sociales, o se hacen el facial Sculpt and Lift en Rescue Spa, que está en lista de espera, algo que ya hace uno de los nominados, ese es el mejor comentario de todos”, remató.

¿Quiénes son los nominados que recibirán esta bolsa de regalos?

Tal como explicó, todos los nominados en las categorías de dirección y actuación se llevarán su maleta de regalos por los Premios Oscar 2026, estos son:

Mejor Actor

Timothée Chalamet – “Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio – “One Battle After Another”

Ethan Hawke – “Blue Moon”

Michael B. Jordan – “Sinners“

Wagner Moura – “The Secret Agent”

Mejor Actriz

Jessie Buckley – “Hamnet”

Rose Byrne – “If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson – “Song Sung Blue”

Renate Reinsve – “Sentimental Value”

Emma Stone – “Bugonia”

Mejor Actor de Reparto

Benicio Del Toro – “One Battle After Another”

Jacob Elordi – “Frankenstein”

Delroy Lindo – “Sinners”

Sean Penn – “One Battle After Another”

Stellan Skarsgård – “Sentimental Value”

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning -“Sentimental Value”

Inga Ibsdotter Lilleaas – “Sentimental Value”

Amy Madigan -“Weapons”

Wunmi Mosaku – “Sinners”

Teyana Taylor – “One Battle After Another”

Mejor Director

Paul Thomas Anderson – “One Battle After Another”

Ryan Coogler – “Sinners”

Josh Safdie – “Marty Supreme”

Joachim Trier – “Sentimental Value”

Chloé Zhao – “Hamnet”

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.