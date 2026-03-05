Actor de telenovelas cambia la fama por el campo: ahora es aguacatero

GENERANDO AUDIO...

Tuvo un papel secundario en “Rubí”. Foto: Getty | Ilustrativa

Marco Méndez fue durante años uno de los rostros más frecuentes y una de las promesas de las telenovelas mexicanas; sin embargo, su camino profesional tomó un rumbo distinto cuando el actor se alejó de los foros y decidió enfocarse en el negocio de la venta de aguacates.

En entrevista con un medio nacional, Méndez reveló que actualmente dedica gran parte de su tiempo a una huerta de aguacates en Uruapan, Michoacán, actividad que se ha convertido en un importante respaldo económico mientras espera nuevas oportunidades en la pantalla.

De la pantalla al huerto: el actor Marco Méndez encuentra apoyo económico en la venta de aguacates

Marco Méndez es un actor recordado por su participación en diversas telenovelas mexicanas, como “Rubí” y “Salomé”. En una reciente entrevista con TVnotas, reveló que ha tenido una carrera marcada por altibajos dentro de la televisión. Pues aunque hace más de una década era considerado una de las promesas para protagonizar melodramas, su trayectoria tomó un rumbo distinto con el paso de los años.

De acuerdo con información publicada por dicho medio, el actor de 49 años reveló que lleva más de dos años sin participar en telenovelas, periodo en el que decidió enfocarse en otras actividades fuera del medio artístico.

Según relató el propio actor, antes, durante y después de la pandemia se tomó un tiempo para atender un negocio familiar relacionado con el campo, un huerto de aguacates en Uruapan, Michoacán, su ciudad natal.

El actor explicó que este proyecto se convirtió en un respaldo económico importante, especialmente en los momentos en los que el trabajo en televisión disminuye.

“Ha sido muy difícil, un sube y baja”, reconoció sobre su carrera artística. Ante esa situación, decidió dedicarle más tiempo al campo, actividad que forma parte de la tradición de su familia.

Además, confesó que disfruta esa vida lejos del ritmo acelerado del espectáculo. Tras haber vivido durante más de 20 años en la Ciudad de México, actualmente reside nuevamente en Uruapan y sólo viaja cuando surge algún proyecto laboral.

Marco Méndez culpa a las canas por influir en su carrera como actor

Uno de los factores que, según se ha comentado en el medio, pudo influir en que su carrera no continuara con papeles protagónicos fue su apariencia.

El actor comenzó a tener canas desde los 18 años, lo que le daba una imagen más madura para ciertos personajes estelares en telenovelas. Aunque durante un tiempo decidió teñirse el cabello, finalmente optó por dejarlo al natural, aun sabiendo que esto podía limitar algunas oportunidades.

Pese a haberse alejado de los foros, el actor no ha abandonado por completo su carrera artística. A finales del año pasado terminó de grabar una serie producida por Argos, la cual próximamente se estrenará en la plataforma ViX.

Además, actualmente participa en la obra teatral “Noches de danzón“, proyecto con el que ha explorado nuevas facetas dentro del escenario.

