Esposa del vocalista de Los Recoditos lo acusa de violencia doméstica: “Si algo me pasa es por él”

Fernanda Redondo Cortés, esposa de Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, acusó al cantante por presunta violencia doméstica (en modalidad psicológica y física), a través de varios videos en redes sociales.

Además, aseguró que personas vinculadas con la empresa del artista intentaron persuadirla de no hacer público el caso, debido a que se trata de una figura conocida dentro del regional mexicano.

“Si algo me llega a pasar es por él”, expresó en uno de los videos.

Hasta el momento González, ni la agrupación ha emitido ningún comunicado. Sin embargo, el tema ha causado polémica en redes sociales donde cientos de personas han exigido justicia para Fernanda.

A través de cuatro videos difundidos en TikTok, la pareja de Rafa Gonzáles, vocalista de Los Recoditos, mostró supuestas lesiones en su rostro y brazos mientras relataba episodios de agresión que, según su testimonio, habrían ocurrido a lo largo de su relación.

En el primer video, Fernanda Redondo aparece llorando y mostrando un golpe cerca del labio inferior izquierdo.

“Amiga, guárdame este video, ve cómo me tiene”, dice a cuadro.

Dentro del segundo clip, la mujer asegura que durante los 12 años de relación con el cantante habría vivido episodios de violencia física y psicológica.

En su testimonio, también mostró moretones en el brazo izquierdo y afirmó que en el último incidente el cantante la habría sometido y amenazado con un cuchillo

Según relató, los abusos, entre ellos múltiples infidelidades, la llevaron a solicitar ayuda psiquiátrica.

En un tercer y cuarto video, Redondo agradeció a quienes comenzaron a compartir su denuncia y mostró una conversación con su suegro.

Según explicó, los mensajes originales habrían sido borrados, pero aseguró que durante el intercambio fue insultada repetidamente.

En las redes sociales del grupo se han acumulado comentarios de usuarios que piden una aclaración sobre la situación y exigen justicia para la denunciante.

