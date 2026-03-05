Volvió a creer en el amor: Lila Downs presenta su nuevo sencillo “Cambias mi mundo”

GENERANDO AUDIO...

Lila Downs estrena sencillo. Foto: Uno TV

Lila Downs lucha por la educación, la música y el amor en nuevo disco, por eso comenzó a presentar los temas que darán forma a su próximo disco, el cual será motivo para su show del 2 de noviembre en el Auditorio Nacional, donde promete una gran celebración ya que ese material está inspirado en el amor, pues tras la pérdida que sufrió en 2022 ya abrió de nuevo su corazón.

En entrevista con Uno TV afirmó “este disco fue muy inspirado en unos nuevos amores, sí ya volvimos, muy lindo, yo pensé que eso ya se había acabo entonces fue una sorpresa muy grande, muy grata”, revelo la cantante, aunque también confesó que “la presionaron” para dar ese paso.

Sobre su más reciente sencillo, la cantante unió fuerzas a Snow tha product, para el tema “Cambias mi mundo”, el cual está inspirado en las estudiantes de comunidades vulnerables a las que ha becado y a quienes año con año dedica un show benéfico. “Yo hago un evento de beneficio cada año para ellas, en donde invitamos a otros músicos, otras cantautoras y este año es muy especial porque vamos a llamar a los que han colaborado a través de todos los años, que son 20 años”, adelantó.

Su sencillo se llama “Cambias mi mundo”. Foto: Uno TV

Lila Downs no deja de lado su labor social, ahora por la protección de la zona arqueológica en Oaxaca, de Monte Albán, que se ha visto disminuida por la mancha urbana y es preocupante que sea consumida, por su importancia para el entorno; al mismo tiempo, habla sobre la criticada gentrificación, este fenómeno demográfico que se registra en varias zonas del mundo:

“Claro en todas partes hay personas que caminan con más privilegios y otros que no, pero creo que depende de nosotros crear esa consciencia de comunidad y las pequeñas células de comunidad pueden enseñarle y limitar, que esa gentrificación sea educada”, considera.

Lila Downs no piensa en el retiro, sino en componer cada día más temas para mantener la música mexicana por todo lo alto.

