Britney Spears es arrestada en California y borra su cuenta de Instagram

Britney Spears en 2019

Britney Spears fue arrestada en el condado de Ventura, California, este miércoles por la noche por conducir bajo los efectos del alcohol, dijeron fuentes policiales al medio de entretenimiento TMZ.

La superestrella del pop fue esposada por la Patrulla de Carreteras de California alrededor de las 21:30 horas y posteriormente liberada, según los registros de reclusos del Sheriff del Condado de Ventura.

Hasta el momento, Britney Spears no emitido ningún comunicado. Además, la cantante de “Toxic” eliminó su cuenta en Instagram, donde regularmente subía videos bailando.

La detención de Britney Spears se produce justo después de que obtuviera una victoria legal cuando se le concedió una orden de restricción permanente contra un hombre de Luisiana que apareció al azar en su casa de Los Ángeles después de supuestamente compartir varias “publicaciones perturbadoras en las redes sociales”.

El hombre de 51 años la había estado acosando en línea desde 2013, según el expediente judicial. También fue arrestado por allanamiento a su domicilio en 2025.

¿Qué problemas legales enfrentó Britney Spears en el pasado?

La cantante de “Toxic” enfrentó cuatro cargos por delitos menores y una pena de cárcel por un presunto atropello con fuga en Los Ángeles en 2007.

Cabe destacar que las acusaciones fueron retiradas luego de que Britney Spears pagó los daños, y un jurado la absolvió por conducir sin licencia.

Poco después de este incidente, así como por otros momentos retomadas por la prensa, Britney perdió la custodia de sus dos hijos con Kevin Federline (Sean Preston y Jayden James).

Además, en 2025 tuvo que salir a pedir perdón tras fumar en un avión.

La tutela que vivió Britney Spears

Britney Spears dejó de controlar asuntos legales, económicos y personales en 2008, cuando se emitió un acuerdo en tribunales y se otorgó su tutela a su padre, Jamie Spears.

Por lo general, la tutela se impone sobre quienes no pueden tomar sus propias decisiones, entre ellas las personas con demencia u otras enfermedades mentales.

La cantante pasó 13 años bajo la tutela de su pregenitor, hasta que en noviembre de 2021 una jueza revocó esta figura. Esta situación fue precedida por un movimiento conocido como “Free Britney” (liberen a Britney), que expuso los abusos que vivió la cantante a lo largo de más de una década.

El pasado 19 de octubre, la famosa aseguró que había sufrido daño cerebral por lo que vivió en los últimos años.