Maggie Gyllenhaal revive a “La novia” de Frankenstein

Maggie Gyllenhaal dirigió la nueva versión de “La novia”. Foto:Alberto Estrada

El universo de Frankenstein se expande con el estreno de “La novia”, cinta dirigida por la actriz Maggie Gyllenhaal, que llegará a los cines este jueves 5 de marzo. La película retoma la historia clásica desde una nueva perspectiva y coloca en el centro a un personaje que, en versiones anteriores, tuvo escasa participación.

La directora explicó que decidió darle protagonismo al personaje interpretado por Jessie Buckley, actriz nominada al Oscar, y ofrecerle una “voz” dentro de la historia.

Recordó que en la versión de 1935, “La novia” aparece apenas dos minutos, no pronuncia palabras y únicamente grita, algo que calificó como “increíble”.

“Una cosa es que un hombre realmente interesante, solitario, vulnerable y brillante como mi Frank pida a alguien que esté con él. Pero ¿y ella? Ya sabes, sí, la película original no pide eso. Así que eso es lo que pide nuestra película”, explicó.

Un rodaje desafiante y un nuevo enfoque del clásico

Maggie Gyllenhaal señaló que filmar la cinta fue un proceso desafiante y de trabajo constante, aunque también resultó una experiencia satisfactoria.

“Fue difícil. Es decir, es una gran historia y tiene su propio género. Pude escuchar el tono de la película de principio a fin y es mi trabajo mantener a todos en la cuerda floja de ese tono, que es un placer y muy divertido, pero es difícil”, destacó.

Durante el rodaje, la cineasta aseguró que aprendió sobre lenguaje cinematográfico, lentes, iluminación, relaciones de aspecto y encuadre, lo que representó un salto en su formación técnica como directora. También destacó la importancia de saber describir con precisión cada escena.

Una celebración de los inadaptados

La directora mencionó que la película funciona como una celebración de las partes de cada persona que no encajan en moldes establecidos.

“Es una celebración de que todas las partes de todos nosotros que no encajan en una caja. Es una celebración del punk, de los inadaptados, de gritar al cielo sobre tus creencias”, afirmó.

Con este enfoque, “La novia” busca reinterpretar el universo de Frankenstein desde la mirada del personaje femenino, ampliando la narrativa de un clásico del cine con una nueva propuesta en pantalla grande.

