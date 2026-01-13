Acusan a actor de “Mi pobre angelito” por presunta solicitud de prostitución

GENERANDO AUDIO...

Daniel Stern interpretó a Marv uno de los “Bandidos mojados”. Foto: AFP/Archivo

Daniel Stern, actor de “Mi pobre angelito”, fue acusado penalmente por presunta solicitud de prostitución en California, de acuerdo con información difundida por el medio TMZ.

El medio estadounidense señala que el histrión, quien dio vida Marv Murchins, uno de los “Bandidos mojados” en el filme navideño, intentó contratar los servicios de una sexoservidora cuando se encontraba en un hotel.

¿Qué más se sabe de la acusación contra el actor de “Mi pobre angelito”?

De acuerdo con el reporte, la Fiscalía del condado de Ventura, en California, presentó cargos contra el actor luego de un incidente ocurrido en un hotel de la entidad.

El caso inició el mes pasado con una citación, sin que el actor fuera arrestado en el momento. No se han revelado más detalles del caso por el momento.

En su lugar, recibió una multa y una orden para presentarse ante las autoridades. Sin embargo, tras revisar los hechos, la Oficina del Sheriff decidió avanzar y formalizar la acusación penal.

La audiencia relacionada con el caso fue programada para hoy martes 13 de enero. Sin embargo, los fiscales prevén que Stern no comparezca personalmente y que su abogado acuda en su presentación.

Hasta el momento, el comediante no ha emitido ninguna declaración pública sobre la acusación.

Daniel Stern, estrella de “Mi pobre angelito”

Nacido en Bethesda, Maryland, el 28 de agosto de 1967, Daniel Jacob Stern, de 68 años, alcanzó la fama tras protagonizar “Mi pobre angelito”, así como su secuela, junto a Joe Pesci y Macaulay Culkin.

El también director y guionista también es conocido por sus papeles en cintas como “City Slickers II: The Legend of Curly’s Gold”, “Breaking Away”, así como interpretar la voz adulta de Kevin Arnold y fungir como narrador de la serie “Los años maravillosos”, entre otras producciones.

