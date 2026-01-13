GENERANDO AUDIO...

¡Se acabó la espera! BTS estará en la Ciudad de México | Foto: AFP

BTS, icónica banda de K-pop, anunció este martes las fechas oficiales de su tour mundial 2026 y dio a conocer que ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros la Ciudad de México. Y aunque la venta general comenzará el 24 de junio, habrá preventas exclusivas para las fans con membresía “ARMY“.

Además de México, la boy band coreana se presentará en Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos; el “BTS World Tour” durará desde abril de 2026 hasta marzo de 2027.

¿Cuándo vendrá BTS a la Ciudad de México?

A través de sus redes sociales, la agrupación confirmó que visitará la Ciudad de México en tres fechas:

Jueves 7 de mayo

Sábado 9 de mayo

Domingo 10 de mayo

Unos minutos más tarde, la cuenta oficial de “OCESA K-Pop” confirmó que la boy band visitará el Estadio GNP Seguros, en lo que se perfila como uno de los conciertos más esperados de 2026 en México.

¿Cuándo y cómo conseguir boletos para BTS en México?

OCESA informó que la venta general para los tres conciertos de BTS en el otrora Foro Sol será el próximo sábado 24 de enero a las 09:00 horas (tiempo del centro de México).

La venta se llevará a cabo en Ticketmaster y se podrá acceder al sitio a través de la página oficial de la agrupación (https://btsworldtourofficial.com/)

Cabe destacar que las fans integrantes del fandom “ARMY” podrán acceder a una venta anticipada exclusiva. De hecho, la primera preventa comenzó este mismo martes a las 09:30 horas y durará hasta el domingo 18 de enero a las 17:00 horas.

Mientras que la segunda preventa para las usuarias con membresía ARMY será el jueves 22 de enero desde las 09:00 hasta las 10:00 horas

¿Cómo ingresar a la preventa para el ARMY de este martes?

Solo quienes tengan una Membresía ARMY que se hayan registrado con antelación podrán unirse a la fila para acceder a la preventa a través de la siguiente página, en donde los usuarios tendrán que ingresar a este vínculo específico para Norteamérica.

“Cuando se te solicite, ingresa tu NÚMERO DE MEMBRESÍA ARMY para desbloquear el acceso a las entradas (NÚMERO DE MEMBRESÍA ARMY de 9 dígitos que empieza por BA)”. Sitio oficial de BTS

Para los espectáculos en Estados Unidos (EE.UU.), Canadá y México, las usuarias deben ingresar su número de membresía de EE. UU. o GLOBAL.

En caso de que una fan cuente con ambas membresías, solo se validará tu número de membresía de EE. UU., según el portal oficial de la banda.

Para la preventa del 22 de enero, los interesados tendrán que adquirir la Membresía Global en Weverse antes del 18 de enero a las 17:00 horas; dicha membresía tiene un precio de 22 dólares, equivalente a $410 pesos mexicanos, aproximadamente.

¿En qué otros países de Latinoamérica estará la banda de K-pop?

La Ciudad de México solo será la primera ciudad de Latinoamérica que recibirá a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook como parte del “BTS World Tour“.

Sin embargo, los cantantes y bailarines también se presentarán en las siguientes sedes latinoamericanas:

Bogotá, Colombia – 2 y 3 de octubre

Lima, Perú – 9 y 10 de octubre

Santiago, Chile – 16 y 17 de octubre

Buenos Aires, Argentina – 23 y 24 de octubre

Sao Paulo, Brasil – 28, 30 y 31 de octubre

Cabe destacar que también habrá conciertos en Madrid, España; así como en ciudades de Estados Unidos como East Rutherford, Foxbourough, Baltimore, Arlington, Las Vegas, Tampa, El Paso y Los Ángeles.

Hasta el momento, BTS anunció que visitará 34 ciudades de América, Europa y Asia; sin embargo, se anunciarán más fechas, según el anuncio oficial.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento