La premiación de los Globos de Oro 2026, en su edición número 83, se llevó a cabo el pasado domingo 11 de enero de 2026, donde las películas más ganadoras fueron: “Una batalla tras otra”, “Hamnet”, “Pecadores”, “Las guerreras K-pop” y “El agente secreto”; aquí te decimos dónde puedes verlas, así como las series más ganadoras.

El reconocimiento a estos filmes ha provocado que el público busque en qué plataforma pueden verse o si ya fueron estrenados.

¿Dónde se pueden ver las películas y series más premiadas en los Globos de Oro 2026?

“Una batalla tras otra”

Una de las grandes ganadoras de la noche, del cineasta Paul Thomas Anderson, se desarrolla entre decenas de familias migrantes que duermen en el suelo mientras un grupo de revolucionarios huye de su pasado.

Leonardo DiCaprio reconoció en entrevista con Unotv.com que puede tocar “fibras sensibles” de los espectadores mexicanos.

Este filme ganó Mejor dirección, Mejor guion, Mejor película de comedia o musical y Mejor actriz de reparto (para Teyana Taylor) y puede verse en HBO Max.

“Hamnet”

Dirigida por Chloé Zhao, está basada en la novela de Maggie O’Farrell y se centra en Agnes Hathaway, esposa de Shakespeare, y su dolor tras la muerte de su hijo a causa de la peste. La película se podrá ver en cines a partir del 29 de enero de 2026.

“Pecadores”

Una cinta de vampiros y terror sobrenatural donde Michael B. Jordan interpreta a hermanos gemelos que regresan a su pueblo en Luisiana y enfrentan a criaturas que simbolizan el racismo en una época histórica determinada.

Conocida como “Sinners” en Estados Unidos y dirigida por Ryan Coogler, ganó Mejor banda sonora original y Logro cinematográfico y taquilla. Se puede ver en HBO Max.

“Las guerreras K-pop”

Película animada de comedia, con mucha acción y efectos especiales, sobre un trío de jóvenes del K-pop que lucha contra demonios.

Dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, ganó Mejor Película Animada y Mejor Canción Original. Está disponible en Netflix.

“El agente secreto”

Producción de Brasil dirigida por Kleber Mendonça Filho, elogiada por la crítica y ganadora de Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor Actor – Drama para Wagner Moura.

Relata la historia de un profesor universitario que viaja a Recife para reencontrarse con su hijo, pero es perseguido por vecinos corruptos.

Su estreno en cines de México está programado para el 26 de febrero de 2026.

“Valor sentimental”

Filme noruego-alemán dirigido por Joachim Trier, sobre una actriz de teatro que se reencuentra con su padre, un exdirector de cine que busca regresar a la pantalla grande con un guion familiar.

Ganó el Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto para Stellan Skarsgård y se estrenó en cines de México el 25 de diciembre de 2025.

“Adolescencia”

Serie británica que fue una de las más premiadas con Mejor Miniserie, Mejor Actor en una miniserie para Owen Cooper y Mejor Actor de Reparto en televisión para Stephen Graham.

Cuenta la historia de Jamie, un niño de 13 años acusado de asesinato premeditado. Se puede ver en Netflix.

“The Pitt”

Ganadora de Mejor serie dramática y Mejor actor para Noah Wyle. Sigue a un grupo de médicos de emergencias durante un extenso turno en el Pittsburgh Trauma Medical Hospital.

Está disponible en HBO Max, en su segunda temporada.

“The Studio”

Serie de ficción en formato de comedia satírica sobre el mundo de Hollywood, donde un director busca apoyo de la industria mientras enfrenta distintas peripecias.

Se puede ver en Apple TV+.

