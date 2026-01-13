GENERANDO AUDIO...

Julio Iglesias en en Auditorio Nacional en 2019.

Dos mujeres denunciaron a Julio Iglesias por trata y agresión sexual. La denuncia hace referencia a hechos sucedidos entre enero y octubre de 2021 en las residencias que el cantante tiene en República Dominicana y Bahamas.

La querella fue presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en España con el apoyo de la organización internacional Women’s Link Worldwide.

Las acusaciones contra Julio Iglesias

Ambas mujeres, quienes fueron sus empleadas, describieron agresiones sexuales, además de bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas, dieron a conocer eldiario.es de España y Univisión Noticias en Estados Unidos.

En entrevista con dichos medios, las extrabajadoras contaron que Julio Iglesias las presionaba para mantener encuentros sexuales y describieron penetraciones, tocamientos, bofetadas y vejaciones físicas y verbales.

En la denuncia, se argumentó que los hechos podrían constituir “un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo o servicios forzados y servidumbre con agravantes de grupo criminal y de peligro para la integridad de las denunciantes”.

Además de varios delitos contra la libertad sexual, pues una de las mujeres denuncia distintas agresiones sexuales, con y sin penetración,

“En un contexto de intimidación ambiental, reforzado por la presencia de dos superiores jerárquicos en la habitación, lo que incrementa la coacción psicológica y la sensación de imposibilidad de ofrecer resistencia”. Demanda contra Julio Iglesias

A eso le suman dos posibles delitos de lesiones contra una de las mujeres:

“El denunciado presuntamente la habría sujetado con fuerza por el cabello y zarandeado en presencia de otras trabajadoras”.

Julio Iglesias, autor principal de los hechos

Además, la denuncia señaló a Julio Iglesias como autor principal de los hechos, pero incluyó como colaboradoras a dos encargadas de las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas.

“La nacionalidad española de Iglesias permite que sea denunciado en España, aunque las conductas que se le atribuyen sucedieran en terceros países”, informó Univisión.

La denunciantes, Laura y Rebeca (nombres ficticios elegidos para proteger su identidad), aseguraron a elDiario.es que acudieron a los tribunales en busca de justicia para ellas y para el resto de mujeres que trabajaron en las villas.

Hasta el momento, ni el cantante, ni su fuerza legal han emitido un comunicado sobre las acusaciones.

