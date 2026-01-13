¡México presente en Marvel! Tenoch Huerta y Mabel Cadena protagonizan tráiler de “Avengers: Doomsday”

GENERANDO AUDIO...

El tráiler de “Avengers: Doomsday” con Tenoch Huerta | Foto: Cuartoscuro – Disney

Marvel Studios reveló el cuarto teaser tráiler oficial de “Avengers: Doomsday“, en donde aparecen los actores mexicanos Tenoch Huerta y Mabel Cadena, quienes regresan en sus respectivos papeles de Namor y Namora para la cinta que se estrenará el próximo 18 de diciembre.

Este es el cuarto avance de la quinta película de “Los Vengadores“, luego de los adelantos protagonizados por el Capitán América, Thor y los X-Men originales creados por FOX.

¡Tenoch Huerta y Mabel Cadena en el tráiler de “Avengers: Doomsday”!

El cuarto tráiler oficial de “Avengers: Doomsday” se centra en Wakanda, Talokan y los Cuatro Fantásticos. Luego de mostrar a Black Panther, interpretada por Letitia Wright, Namor y Namora aparecen en pantalla.

Mabel Cadena luce una apariencia similar a la que mostraba en “Black Panther: Wakanda Forever“, sólo que con menos tonalidades de azul, ya que se encuentra fuera del mar, según se ve en el tráiler.

Por su parte, el personaje de Tenoch Huerta presenta una transformación importante con respecto a su última aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), con una gabardina negra mientras se sienta en el trono de un reino árido.

Los actores mexicanos aparecen por separado durante unos cuantos segundos antes de dar paso al primer encuentro entre M’Baku y Ben Grimm (La Mole), interpretados por Winston Duke y Ebon Moss-Bachrach.

“Los wakandianos y los 4 Fantásticos regresarán en ‘Avengers: Doomsday’“, muestra el avance luego de que Black Panther haga la señal característica de Wakanda.

Cabe destacar que este avance oficial ya se había filtrado en redes sociales, ya que se exhibió a lo largo de la semana pasada en las funciones de “Avatar: Fuego y Cenizas“.

Cabe destacar que, aunque Tenoch Huerta y Mabel Cadena ya habían sido confirmados en “Avengers: Doomsday“, este tráiler es la reconfirmación del regreso de los mexicanos al universo de Marvel.

¿Qué se sabe al momento de “Avengers: Doomsday”?

“Avengers: Doomsday” es la quinta película de “Los Vengadores” y la primera en siete años desde “Endgame”, cinta que significó el desenlace de la llamada “Saga del Infinito” que duró 10 años.

La cinta, que se estrenará el próximo 18 de diciembre, es uno de los eventos magnos de la “Saga Multiversal”, y tras la polémica legal de Jonathan Majors, quien interpretaría a Kang como villano central, se cambió el plan de Marvel.

Posteriormente, se anunció que Robert Downey Jr. interpretaría al Dr. Doom, nuevo villano central del universo cinematográfico, en Doomsday.

Hasta el momento, se ha confirmado la aparición de Capitán América, Thor, X-Men, los Cuatro Fantásticos y los wakandianos, incluyendo a los personajes de Tenoch Huerta y Mabel Cadena.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento