Adiós a The Mars Volta en el Vive Latino 2026; confirman cancelación

Iba a ser la segunda participación de la banda en el festival. Foto: Getty Images

La banda de rock progresivo The Mars Volta, liderada por el vocalista Cedric Bixler-Zavala y el guitarrista Omar Rodríguez-López, no se presentará en el Vive Latino 2026.

La noticia fue confirmada este lunes a través de un comunicado publicado en las cuentas oficiales del festival. En el mensaje, los organizadores informaron que la agrupación, originaria de El Paso, Texas, no podrá participar en el evento.

¿Por qué The Mars Volta no se presentará en el Vive Latino 2026?

De acuerdo con los organizadores, debido a circunstancias imprevistas fuera de su control, la banda no podrá asistir al festival.

“La banda espera poder volver pronto a encontrarse con su público mexicano”, señala el aviso del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino.

Cabe recordar que el grupo tenía programada su presentación el domingo 15 de marzo en el Escenario Telcel, de 20:35 a 21:35 horas, de acuerdo con los horarios oficiales del festival.

Hasta el momento, los organizadores no han informado si habrá cambios en la programación o si otra banda ocupará su lugar.

Por su parte, ninguno de los integrantes del grupo ha explicado el motivo de su cancelación. La agrupación era uno de los actos más esperados de esta edición del Vive Latino 2026.

La vez que The Mars Volta tocó en el Vive Latino

La banda se presentó por primera vez en el Vive Latino el 9 de mayo de 2004, cuando formó parte de los headliners de aquella edición.

Formada en 2001, The Mars Volta se consolidó como una de las bandas más influyentes del rock progresivo y experimental del siglo XXI.

El proyecto surgió tras la disolución de At the Drive-In y rápidamente llamó la atención por su sonido que mezcla rock progresivo, psicodelia, jazz y música latina.

A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha lanzado discos aclamados como “De-Loused in the Comatorium” (2003), “Frances the Mute” (2005) y “The Bedlam in Goliath” (2008), trabajos que les han ganado una base de seguidores en todo el mundo y un lugar destacado dentro del rock alternativo.

