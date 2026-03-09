EE. UU. asegura haber atacado más de 5 mil objetivos en Irán en 10 días de guerra

GENERANDO AUDIO...

Ataques en Irán. Foto: Reuters

En los primeros 10 días de la guerra contra Irán, Estados Unidos atacó más de 5 mil objetivos, entre ellos, 50 embarcaciones iraníes, según confirmó el Ejército estadounidense.

De acuerdo con el informe del Comando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses en la región, los objetivos de los ataques incluyen, además de las embarcaciones:

Sistemas de defensa aérea

Sitios de misiles balísticos

Instalaciones de fabricación de misiles y drones y comunicaciones militares, según indicó el mando militar.

El informe se suma a las declaraciones hechas por el presidente Donald Trump, en las que asegura que la guerra con Irán terminará “muy pronto”. Además, el mandatario republicano, advirtió a Teherán con golpear “muy, muy duro” si decide bloquear el suministro de petróleo en la región.

“No voy a permitir que un régimen terrorista tenga al mundo como rehén e intente detener la oferta mundial de petróleo. Y si Irán hace algo en ese sentido, serán golpeados muy, muy duro. Más les vale no jugar a ese juego”, advirtió Donald Trump

Además, Trump destacó que buscaba una “victoria definitiva” contra el régimen clerical de Irán.

Aunque el informe del Ejército estadounidense destaca el ataque a varios objetivos, el presidente Trump señaló que estaba reservando algunos de los objetivos “más importantes” en Irán para posibles ataques posteriores si fuera necesario, incluida la red eléctrica del país.

“Los golpearemos tan fuerte que no les será posible, ni para nadie que los ayude, recuperar jamás esa parte del mundo, si hacen algo”, afirmó Donald Trump, presidente de Estados Unidos

La guerra entre Estados Unidos e Irán

Desde hace días, los ataques a Estados Unidos a Irán estallaron, así como la respuesta de Teherán que ha alcanzado a varios países, entre ellos, Emiratos Árabes. Durante los primeros ataques, Irán perdió a su líder supremo Alí Jamenei, quien fue sustituido por su hijo, Mojtaba Jamenei, designado como nuevo líder supremo de Irán.

En medio de los ataques y declaraciones de Trump, Majid Mousavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, aseguró la fuerza y la frecuencia de los lanzamientos de misiles iraníes aumentarán, y su alcance será mayor.

De acuerdo con el comandante, a partir de ahora, no se lanzarán misiles con ojivas de menos de una tonelada.

