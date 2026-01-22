Nominados al Oscar 2026: lista completa de películas y actores que compiten por la estatuilla

Conoce los nominados en las 24 categorías. Foto: AFP

¡Llegó el día! La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista de nominados para la edición 98 de los Premios Oscar 2026.

De la mano de los anfitriones, Danielle Brooks y Lewis Pullman, quienes fueron los encargados de dar a conocer las actrices, actores, cortometrajes, documentales y filmes que competirán por la estatuilla el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California

Lista de nominados a los Premios Oscar 2026

Mejor Película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

Mejor Actor

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
  • Ethan Hawke – Blue Moon”
  • Michael B. Jordan – Sinners
  • Wagner Moura – The Secret Agent

Mejor Actriz

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Renate Reinsve – Sentimental Value
  • Emma Stone – Bugonia

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio Del Toro – One Battle After Another
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Delroy Lindo – Sinners
  • Sean Penn – One Battle After Another
  • Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning -Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas  – Sentimental Value
  • Amy Madigan -Weapons
  • Wunmi Mosaku – Sinners
  • Teyana Taylor – One Battle After Another

Mejor Director

  • Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
  • Ryan Coogler – Sinners
  • Josh Safdie – Marty Supreme
  • Joachim Trier – Sentimental Value
  • Chloé Zhao – Hamnet

Mejor Guion Original

  • Blue Moon – Robert Kaplow
  • It Was Just And Accident – Jafar Panahi
  • Marty Supreme – Ronakd Bronstein, Josh Safdie
  • Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier
  • Sinners – Ryan Coogler

Mejor Guion Adaptado

  • Bugonia – Will Tracy
  • Frankenstein – Guillermo del Toro
  • Hamet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
  • One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
  • Train Dreams: Clint Bentley, Greg Kwedar

Mejor Elenco

  • Hamnet – Nina Gold
  • Marty Supreme – Jennifer Vendetti
  • One Battle After Another – Cassandra Kulukundis
  • The Secret Agent – Gabriel Domingues
  • Sinners – Francine Maisler

Mejor Película Extranjera

  • Un simple accidente(Francia)
  • El agente secreto (Brasil)
  • Valor sentimental (Noruega)
  • Sirat. Trance en el desierto (España)
  • La voz de Hind Rajab (Túnez)

Mejor Cortometraje Animado

  • Butterfy – Florence Miailhe, Ron Dyens
  • Forevergreen – Nathan Engelhardt, Jeremy Spears
  • The Girl Who Cried Pearls – Chris Lavis, Maciek Szczerbowski
  • Retirement Plan – John Kelly, Andrew Freedman
  • The Three Sister – Konstantin Bronzit

Mejor Cortometraje de Live-Action

  • Butcher’s Stain – Meyer Levinson-Blount, Oron Caspi
  • A Friend Of Dorothy – Lee Knight, James Dean
  • Jane Austen´s Period Drama – Julia Aks, Steve Pinder
  • The Singer – Sam A. Davis, Jack Piatt
  • Two People Exchanging Saliva – Alexandre Singh, Natalie Musteata

Mejor Música (Banda Sonora Original)

  • Bugonia – Jerskin Fenbdrix
  • Frankenstein – Alexandre Desplat
  • Hamnet – Max Richter
  • One Battle After Another – Jonny Greenwood
  • Sinners – Ludwig Goransson

Mejor Maquillaje y Peinado

  • Frankenstein – Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey
  • Kokuho – Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino, Tadashi Nishimatsu
  • Sinners – Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry
  • The Smashing Machine – Kazu Hiro, Gken Griffin, Bjoren Rehbein
  • The Ugly Stepsister – Thomas Foldberg, Anne Catherine Sauerberg

