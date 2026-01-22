Nominados al Oscar 2026: lista completa de películas y actores que compiten por la estatuilla
¡Llegó el día! La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista de nominados para la edición 98 de los Premios Oscar 2026.
De la mano de los anfitriones, Danielle Brooks y Lewis Pullman, quienes fueron los encargados de dar a conocer las actrices, actores, cortometrajes, documentales y filmes que competirán por la estatuilla el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California
Lista de nominados a los Premios Oscar 2026
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Mejor Actor
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon”
- Michael B. Jordan – Sinners
- Wagner Moura – The Secret Agent
Mejor Actriz
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Mejor Actor de Reparto
- Benicio Del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners
- Sean Penn – One Battle After Another
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning -Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan -Weapons
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Teyana Taylor – One Battle After Another
Mejor Director
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Ryan Coogler – Sinners
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Chloé Zhao – Hamnet
Mejor Guion Original
- Blue Moon – Robert Kaplow
- It Was Just And Accident – Jafar Panahi
- Marty Supreme – Ronakd Bronstein, Josh Safdie
- Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier
- Sinners – Ryan Coogler
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia – Will Tracy
- Frankenstein – Guillermo del Toro
- Hamet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
- One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
- Train Dreams: Clint Bentley, Greg Kwedar
Mejor Elenco
- Hamnet – Nina Gold
- Marty Supreme – Jennifer Vendetti
- One Battle After Another – Cassandra Kulukundis
- The Secret Agent – Gabriel Domingues
- Sinners – Francine Maisler
Mejor Película Extranjera
- Un simple accidente(Francia)
- El agente secreto (Brasil)
- Valor sentimental (Noruega)
- Sirat. Trance en el desierto (España)
- La voz de Hind Rajab (Túnez)
Mejor Cortometraje Animado
- Butterfy – Florence Miailhe, Ron Dyens
- Forevergreen – Nathan Engelhardt, Jeremy Spears
- The Girl Who Cried Pearls – Chris Lavis, Maciek Szczerbowski
- Retirement Plan – John Kelly, Andrew Freedman
- The Three Sister – Konstantin Bronzit
Mejor Cortometraje de Live-Action
- Butcher’s Stain – Meyer Levinson-Blount, Oron Caspi
- A Friend Of Dorothy – Lee Knight, James Dean
- Jane Austen´s Period Drama – Julia Aks, Steve Pinder
- The Singer – Sam A. Davis, Jack Piatt
- Two People Exchanging Saliva – Alexandre Singh, Natalie Musteata
Mejor Música (Banda Sonora Original)
- Bugonia – Jerskin Fenbdrix
- Frankenstein – Alexandre Desplat
- Hamnet – Max Richter
- One Battle After Another – Jonny Greenwood
- Sinners – Ludwig Goransson
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein – Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey
- Kokuho – Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino, Tadashi Nishimatsu
- Sinners – Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry
- The Smashing Machine – Kazu Hiro, Gken Griffin, Bjoren Rehbein
- The Ugly Stepsister – Thomas Foldberg, Anne Catherine Sauerberg
