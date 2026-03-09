Registrar a familiares puede hacer crecer el monto de tu pensión del IMSS hasta un 15%

GENERANDO AUDIO...

Las personas que reciben pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez del IMSS pueden incrementar el monto mensual si registran a beneficiarios familiares que dependan económicamente de ellas. Este apoyo se conoce como asignación familiar y forma parte del esquema del Régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la pensión puede aumentar mediante porcentajes adicionales según los familiares que el pensionado tenga registrados.

Beneficiarios que aumentan el monto de la pensión

Las asignaciones familiares se otorgan por cada dependiente económico del pensionado.

Los porcentajes establecidos son:

15% adicional por esposa o concubina

10% por cada hijo menor de 16 años

10% por cada hijo entre 16 y 25 años , si continúa estudiando en el Sistema Educativo Nacional

, si continúa estudiando en el 10% por hijos con discapacidad o enfermedad crónica que les impida mantenerse por sí mismos

En este último caso, el apoyo puede mantenerse sin límite de edad, siempre que continúe la condición que impide trabajar.

Apoyo si el pensionado no tiene esposa ni hijos

Cuando una persona pensionada no tiene cónyuge, hijos o dependientes directos, el IMSS contempla otras opciones para aumentar el ingreso.

En ese caso se puede recibir:

10% adicional por cada padre o madre , si dependen económicamente del pensionado

, si dependen económicamente del pensionado 10% de ayuda asistencial extra si solo existe un ascendiente registrado

Además, si el pensionado no tiene esposa, hijos ni padres dependientes, puede recibir una ayuda asistencial equivalente al 15% de la pensión.

Cuándo se pierde la asignación familiar

Las asignaciones familiares pueden terminar en ciertos casos:

Cuando fallece el familiar beneficiario

Cuando los hijos cumplen 16 años

Cuando cumplen 25 años si estaban estudiando

Para mantener el apoyo en el caso de estudiantes, se debe presentar un documento que confirme que continúan inscritos en una institución educativa.

El IMSS señala que el porcentaje de asignación puede ajustarse dependiendo de lo establecido en el artículo 169 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

