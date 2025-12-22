¡Adiós, Burrita Burrona! Momo Guzmán, entre lágrimas, anuncia el fin de su personaje

GENERANDO AUDIO...

Momo se despidió del personaje.

Momo Guzmán, influencer y comediante de Nuevo León, anunció este domingo por la noche el retiro de su personaje, la Burrita Burrona, personaje reconocido por su importancia para la escena drag en México.

Fue al final de una presentación, así como en un comunicado compartido en su cuenta de Instagram, donde el joven dio la noticia con sus fans.

La Burrita Burrona fue conocida como la primera “mascotidrag” en el mundo del espectáculo en México.

¿Cómo anunció el retiro del personaje de la Burrita Burrona?

Durante la noche de este 21 de diciembre, al final del show de “La verdad de la Navidad”, Momo Guzmán apareció ante el público para despedir a su personaje.

“Desde que era niño siempre me ha gustado hacer reír a los demás, juntaba cajas de cartón en las tiendas que estaban por mi casa para convertirlas en personajes y con ellas jugaba a ser un artista y mírenme, lo logré. Han pasado cuatro años desde que inició este proyecto, en donde hemos vivido muchas cosas juntos, pero, sin duda, lo más lindo e invaluable ha sido conocerlos a todos ustedes: mis hampones” Así inició Momo Guzmán su discurso.

En su discurso, el comediante agradeció a las marcas, así como a distintas personas que valoraron su talento. Sin embargo, a sus seguidores les llamó la atención que no nombró a Turbulence Queen, con quien colaboraba en el show.

“Es momento de cerrar un ciclo en mi carrera, hoy, aquí, delante de todo mi público, me despido de este personaje. Es momento de decir adiós y comenzar una nueva historia, en la cual, espero y deseo me acompañen” Destacó el influencer al despedirse de la Burrita Burrona

Fans especulan diferencias entre Momo Guzmán y Turbulence Queen

Debido a que, en su despedida, Momo no mencionó a Turbulence Queen, algunos de sus seguidores especulan una posible ruptura entre ambos artistas, lo que habría derivado en el retiro del personaje de la Burrita Burrona.

Otro aspecto que avivó los rumores es que Momo Guzmán cambió su usuario en plataformas digitales. Sin embargo, en la mañana de este lunes, compartió otro comunicado en el que, además de agradecer los mensajes de apoyo, mencionó las teorías que han surgido tras su anuncio.

“Gracias por todos sus mensajes, sé que tienen muchas preguntas y, sobre todo, teorías del porqué tomé esta decisión. Solo quiero decirles que es lo mejor para mí, pueden pensar lo peor de mí en estos momentos y están en su derecho. Solo les pido no cegarse ni tirar hate a ninguna parte” Mencionó en su historia de Instagram

